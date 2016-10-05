Fırat Kalkanı Harekatı’nda 11’inci şehit

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 11’inci şehit

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FIRAT KALKANI HAREKATI KAPSAMINDA KILIS'IN KARSISINDAKI ZIYARA BOLGESINE SIZMAYA CALISAN ISID'LI TERORISTLERLE CIKAN CATISMADA YARALANAN 4 TURK ASKERI, TEDAVI ICIN KILIS'E GETIRLDI, FOTO: RESIT CELEBIOGLU-KILIS-DHA

‘Fırat Kalkanı’ harekatında, Kilis’in karşısında bulunan ÖSO kontrolündeki Ziyara’ya sızma girişiminde bulunan terör örgütü IŞİD militanları ile çıkan çatışmada yaralanan 4 Türk askeri, tedavi için Kilis’e getirildi. Sınır hattında hazır bekletilen ambulanslara taşınan yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı.

ÖLEN IŞİD’Lİ SAYISI 23’E YÜKSELDİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bölgedeki çatışmalarda öldürülen IŞİD’li terörist sayısının da 23’e yükseldiği bildirildi.

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