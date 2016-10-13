Fırat Kalkanı Harekatı 51’inci gününde

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nın 51’inci gününde 24 IŞİD’li terörist etkisiz hale getirilirken, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 6 askeri de yaralandı. Harekatta terör örgütü IŞİD’in 75 hedefi ise karadan ve havandan bombalanarak imha edildi.

‘Fırat Kalkanı Harekatı’nın 51’inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış desteğinde bulunduğu ÖSO askerleri, Azaz’ın doğusunda yer alan Kafrah ve Duvaybik’ta kontrolü büyük ölçüde sağladı. 24 IŞİD’li teröristin öldürüldüğü harekatta ÖSO’ya mensup 6 asker de yaralandı. Terör örgütü IŞİD’nin 75 hedefinin karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

“Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azaz doğusunda yer alan Kafrah ve Duvaybik meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlanmış, tam kontrol sağlama gayretleri ve mayın/el yapımı patlayıcı temizleme gayretleri devam etmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 6 Muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 132 meskun mahalde yaklaşık 1100 kilometrekarede güvenliği artırıcı önlemler sürdürülmektedir. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 74 terör örgütü DEAŞ hedefine, fırtına, çok namlulu roket atar ve tank atışlar yapılarak, ÖSO’nun ileri harekatı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçaklar görevlendirilmiştir”.

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