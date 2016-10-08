Fırat Kalkanı 45’inci gününde sürüyor

24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı 45’inci gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı 45’inci gününde yapılan açıklama aynen şöyle:

Fırat Kalkanı 45’inci gününde DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla başlatıldı.

FIRAT Kalkanı Harekâtı ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları için yapılmaktadır.

Ayrıca BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

8 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler:

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, Rai güneybatısında yer alan Aktarin meskûn mahallinde kontrol sağlanmıştır.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 9 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir.

1010 KİLOMETREKARE TEMİZLENDİ

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 119 meskun mahalde (yaklaşık 1010 km2) kontrol sağlanmıştır.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 82 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 212 adet FIRTINA, 20 ÇNRA, 36 Havan atışı yapılmıştır.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNA TAM DESTEK

ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle imha edilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Kafer Khan, Yahmul, Tughali, Muraygil, El Bill, Feyruzyah, Cariz, Tel İşn, Baragidah, Şeyh Rih ve Güzel Mezra’da bulunan 14 hedefe 16 bomba atılmıştır.

DEAŞ Terör Örgütü unsurlarının savunma amaçlı 6, komuta kontrol merkezi olarak 2, barınma yeri olarak kullandığı 4 ve EYP/Mayın ile tuzaklanmış 2 olmak üzere toplam 14 bina imha edilmiştir.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin güneyinde Tall Unayb ve Tall Jijan meskûn mahallerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 2 mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Komuta kontrol merkezi olarak kullanılan 1 bina ve 1 lojistik merkezi imha edilmiştir.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timlerimiz görev başındadır.

Harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1016 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

SİVİL HALK TİTİZLİKLE KORUNUYOR

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına Türk Silahlı Kuvvetleri destek vermektedir.

Bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

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