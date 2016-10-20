Finikeli üretici narı maliyetine satıyor

ANTALYA’nın Finike İlçesi’nde hicaz narı hasadına başlandı. Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, üreticinin 50 kuruşa mal ettiği narı, maliyetine sattığını söyledi.

Finike genelinde üretimi yapılan hicaz narında hasat dönemi başladı. İlçede yaklaşık 10 bin ton nar üretimi yapılırken, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, lezzeti ve vitamin değeri açısından zengin olan hicaz narının kalitesine göre, kilosunun 50- 70 kuruş arasında seyrettiğini söyledi. Fiyatların düşük olmasının üreticiyi memnun etmediğini kaydeden Sarıçobanoğlu, rekoltenin yaklaşık yüzde 70’inin toplandığını, kalan kısmının buzhaneye gönderildiğini aktardı.

Üreticinin 50 kuruşa mal ettiği narın kilosunu aynı fiyata sattığını vurgulayan Sarıçobanoğlu, “Üreticinin maliyetine sattığı üründen para kazanma şansı yok. Devletimizin ihracata yönelik tedbir alması ya da kota fiyatı uygulayarak çiftçimizi bu durumdan kurtarması gerekiyor” dedi.

Üretilen narın bir kısmının iç piyasaya gönderildiğini belirten Sarıçobanoğlu, bir kısmının da nar suyu için 10 kuruştan satıldığını anlattı. Sarıçobanoğlu, “Ürünün geri kalan kısmı da buzhanelere gönderilerek ileriki aylarda iç piyasaya sürülmek üzere saklanıyor. Nar kötü hava şartlarına dayanıklı olmadığı için dalında uzun süre tutulamıyor” diye konuştu.

Nar fiyatının ürün maliyetini kurtarmadığından yakınan çiftçiler de mağdur olduklarını ve sorunun çözülmesini beklediklerini anlattı.

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