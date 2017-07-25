GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta küllenme hastalığına bağlı olarak dökülme başladığını açıkladı. Hasada sayılı günler kala dökülmenin üreticiyi tedirgin ettiğini belirten Karan, “Ürün dökülmesinin fındık rekoltesini büyük oranda etkilemesi bekleniyor” dedi.

Fındık hasadına sayılı günler kala küllenme hastalığına bağlı olarak üründe ciddi oranda dökülme yaşandığını açıklayan Karan, dökülme ve çotanaklarda görülen çürüklerin rekolteyi ciddi anlamda etkileyebileceğini savundu. Bu yıl bol ve bereketli bir fındık beklentisi içindeki üreticinin hasat öncesi dökülen fındıkla şok yaşadığını belirten Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan şunları söyledi:

“Fındıkta son yıllarda görülen külleme hastalığı, bu yıl daha az zarar vereceği düşünülürken hasada az bir süre kala yeniden ortaya çıktı. Haziran ayında görülmesi gereken dökülme yeni gerçekleşiyor. Külleme hastalığı, fındık çotanak saplarında çürümeye neden oluyor ve ürün dökülüyor. Çiftçilerimizden gelen şikayet ve bahçelerde yaptığımız tespitlerde fındıkta yarı yarıya dökülme başlandığını gördük. Dalda kalan fındıklarda ise çürüme ve gelişim bozukluğu gözlemlendi. Bir çotanağın neredeyse üçte ikisi çürük.”

Karan, bu yıl fındığın geç olgunlaştığı da belirterek, fındık toplama komisyonunca belirlenecek olan hasat tarihlerine uyulmasını istedi, tam olgunlaşmadan hasat edilen üründe randıman ve kalite düşüklüğü yaşandığı hatırlattı.