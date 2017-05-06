Fındık üreticisinin umudu TMO

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 8 yıl aradan sonra tekrar geçen hafta itibariyle piyasaya girerek 10 TL ile 10.50 TL arasında fındık alımına başladı.

Serbest piyasada fiyatı halen 10 TL’nin altında seyreden fındıkla ilgili TMO’dan umutlu olduklarını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, gelecek sezon TMO’dan 12 TL civarında taban fiyat beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 400 bin kayıtlı üreticiyle, 2 milyon kişinin fındıktan geçimini sağladığı Türkiye, 100’den fazla ülkeye fındık ihraç ederek ülke ekonomisine 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlıyor. Sezon başında 14 TL civarında olan fındık fiyatının 10 TL’nin altına düşmesi sonucu hükümet tarafından TMO devreye sokuldu.

TMO’nun geçen hafta itibariyle fındık alımına başlaması üzerine, serbest piyasada 9 TL’ye kadar gerileyen fındık fiyatı 9.25 TL’ye çıktı. TMO fındığı 10 TL ile 10.50 TL arasında alırken, serbest piyasadaki fiyatın TMO fiyatının altında kalması da üreticiyi tedirgin etti.

Üretici 2006 yılında ilk kez fındık alımına başlayan ve 2009 yılında bu kararını uygulamadan kaldıran TMO’nun 8 yıl sonra tekrar piyasaya girmesini olumlu karşıladı.

TZOB Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, TMO’nun müdahale anlamında fındık piyasasında olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, üreticinin önümüzdeki sezon için oldukça umutlu olduğunu kaydetti.

TMO’nun yeni sezonda da fındık piyasasında olmasıyla 12 TL civarında üretici tarafından fiyat beklendiğini vurgulayan Arslan Soydan, “Serbest piyasanın tekelleştiğini artık şeffaf rekabetin olmadığını söylemiştik. Uzun süredir üreticilerin tepkileri ve Ziraat Odaları’nın talebiyle TMO tekrar devreye girdi.

Serbest piyasa da TMO’nun fiyatını takip ediyor. Serbest piyasanın şu anda ihracat problemi var, alım durgunluğu var. Bundan dolayı fiyatlar düşük. Üreticilerimiz için önümüzdeki sezon çok önemli. TMO’dan 12 TL fiyat bekleniyordu ancak bu olmadı. Önümüzdeki sezon TMO fiyatı 12 TL’nin üzerinde olursa serbest piyasada da fiyat bu rakamı geçer. Beklenti şuanda bu yönde” dedi.

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