Fındık üreticileri için gelir desteği başvuru süresi uzatıldı

2015 yılı fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödemesi için başvuru süresi 28 Ekim’e uzatıldı.

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in de duyurduğu gibi, 2015 yılı ürünü fındık alan bazlı gelir desteği başvuru süresi 28 Ekim’e uzatıldı.

Türkiye genelinde 16 ilde yaklaşık 10 bin fındık üreticisinin ÇKS’ye kaydı olduğu halde 1 Nisan’a kadar müracaat yapamaması sebebiyle, söz konusu çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için başvuru süresi 28 Ekim’e kadar uzatıldı.

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