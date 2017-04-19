Mühürlü, mühürsüz zarf tartışması süregitsin, referandumda hangi bölgelerin evet hangilerin hayır oyu verdiğine özellikle Karadeniz bölgesine tekrar bakalım.

Oylamada doğusu, ortası ve batısıyla Zonguldak ve Artvin dışında tüm Karadeniz illeri yüzde 70’e varan oranlarda evet oyu verdi. Olur, bölge halkının tercihidir, kimse karışmaz. Ancak fındık üretimi bu illerin ortak özelliği olunca konu değişiyor.

Şimdi fındıkla evet oyu arasında ne ilişki var derseniz, açıklayalım. Memlekette fındık yok. Daha doğrusu var da yok. Alıcılar fındık arıyor, satan yok. Yaklaşık 500 bin fındık üreticisi ağız birliği etmişçesine fındığı, evlerinde, depolarında saklıyor. Satmama gerekçesi bir elin parmak sayısını geçmeyen hem toptancıların, hem de büyük alıcıların kilosu 12 liraya olan fındığı 10 liranın altında almak istemesi. Doğrudur, hiçbir üretici ürününü zararına satmak istemez, alıcı-satıcı inatlaşması ve direnme derinleşince hükümetimiz müdahale kararı alıyor.

Tesadüfe bakın, sanki fındık piyasasında olup biten bilinmiyormuş gibi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de fındık piyasasına müdahale edeceklerini, bunun için Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) devreye sokacaklarını referanduma dört gün kala açıklıyor.

Bugün yarın uygulamaya girecek düzenlemeyle TMO yüksek fiyattan fındığı alacak, isteyene de düşük fiyattan satacak. TMO yüz binlerce ton fındığı nerede saklayacak, üstelik mevsimi geçecek, mecburen ucuza satışa çıkaracak. Arada oluşan fark da Hazine’den görev zararı olarak alacak. Fındık üreticisi olsanız buna hayır mı diyeceksiniz?

İlk başta, toptancıların, alıcıların tekelleşme oyununu bozmak, üreticinin emeğinin karşılığını vermek gibi iyi niyetli gözükebilir ama hükümetin alım yapacağını referandum öncesi ilan etmesi, bölgeden çıkan evetin özellikle Sinop, Ordu, Trabzon gibi hayırcıların etkin olduğu, MHP’nin az oy aldığı illerde bile yüksek çıkması fındık için verilen “devlet alacak” sözünün sonucudur

Şunu da ekleyelim: fındık gibi et ve bazı bakliyat ürünlerinde ve hatta kırmız biberde tuhaf işler dönüyor. Referandum öncesinde yokluğu ve fiyatları artması nedeniyle nohut ithalâtına gidilmiş ve gümrük vergileri düşürülmüştü. Sırada kuru fasulye ve kırmız biber var. Kuru fasulyeyi Meksika’dan acı kırmızıbiberi de Peru’dan alırız. Umarız, Maraş, Urfa ve Antep kırmızıbibercileri de bunu bilmeden neden evet oyu verdik diye acılara bürünrnezler.

Garson efendi: Çek bir acılı Meksika kurusu Üsküdar’ı geçen atlılara. Ceplerine de fındık koymayı unutma.

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