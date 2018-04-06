Efeler Voleybol Ligi final etabının üçüncü maçı bugün (7 Nisan, Cumartesi) Ankara’da oynanacak.

Finalistler Halkbank ve Arkas Spor’u bir kez daha karşı karşıya getirecek müsabaka Başkent Voleybol Salonunda, saat 16:00’da start alacak.

İzmir’de oynanan iki maçtan birini konuk Halkbank (3-0), diğerini de ev sahibi Arkas (3-2) kazanmıştı.

Takımlar dördüncü maçta 9 Nisan Pazartesi saat 18:00’de yine Ankara’da karşı karşıya gelecek.

Finale yakışır mücadele

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Halkbank’ta moraller yerinde. Müsabaka ile ilgili düşüncelerini açıklayan Baş Antrenör Slobodan Kovac, finale yakışan bir seri cereyan ettiğini söyledi.

Slobodan Kovac, iki takımın birbirlerini iyi tanımlarının sahadaki mücadeleyi daha zor hale getirdiğini anlatarak, “Buna karşın, deplasmanda oynadığımız iki maçtan birini kazanarak Ankara’ya küçük de olsa bir avantajla döndük. Fakat biz böyle bir avantajımız yokmuş gibi davranıyoruz. Sahaya tüm gücünü yansıtmaya hazır bir takımımız var. Taraftarımızın itici gücüyle bu en zor engeli aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Seyircimiz yanımızda olsun

Halkbank’ın deneyimli milli oyuncusu Emre Batur da her yönleriyle hazır olduklarını dile getirdi. Arkas Spor’la bu sezon dört kez karşılaştıklarını üçünden galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Batur, “Şampiyon olacaksak, rakibimizi yenmeliyiz. Biz sahada voleybol savaşı vereceğiz. Taraftarımızın bu mücadeleye şahitlik etmelerini ve maç bitene kadar bizi desteklemelerini istiyoruz. Eminiz ki, büyük Halkbank taraftarı bizimle olacaktır” diyerek taraftarı davet etti.