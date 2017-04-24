Final-Four için çağrı

Sporu sevenler sevmeyenler, Basketbolu sevenler sevmeyenler Ayağa kalkın, Alkışlayın Fenerbahçe’yi, Alkışlayın Anadolu Efes’i, Alkışlayın Darüşşafaka Doğuş’u.

İstanbul’da oynanacak maçlarda bu oyunlarıyla destan yaratacaklardır.

Haydi, İstanbullular bu 3 takımımızı desteklemek için doldurun salonları, destekleyin takımlarımızı.

Final-Four’a üç takımımızı sokmak için takımlarımıza çok büyük destek verin özel şirketler, kamu kuruluşları, İstanbul valisi, Büyükşehir ve tüm ilçe başkanları.

Türkiye için çok önemli,

Türk sporu için çok önemli,

Türk basketbolu için çok önemli

Final-Four maçları oynanacağı için İstanbul’umuz açısından da çok önemli,

Final oynayacak 4 takımdan 3’ünün Türk takımı olması basketbol tarihinde bir ilk olacaktır.

Yani tarih yazacağız inşallah.

Final-Four’a kalabilmek için mücadele eden bu üç takımımızın İstanbul’da oynayacakları tüm maçlardan galibiyetle çıkmaları için tüm desteğimizi verelim.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, ana muhalefet ve tüm partilerin liderleri sizleri de davet ediyorum İstanbul’da oynanacak maçlara.

Bu başarıya ulaşmak için çaba gösteren takımlarımıza her türlü moral desteği, maddi ve manevi desteği hiç çekinmeden verelim.

Ancak tribünleri dolduracak taraftarlarımıza da çağrım var.

Konuk yabancı takımları alkışlarla karşılayalım, yenelim, alkışlarla uğurlayalım.

Tek bir kelime kötü slogan da sahaya toplu iğne başı kadar da bir şey atmayalım.

Sporseverliğimizi, konuk severliğimizi yensek de yenilsek de fair-play ruhumuzu dosta düşmana gösterelim.

Başarılar Fenerbahçe’m,

Başarılar Anadolu Efes’im,

Başarılar Darüşşafaka Doğuş’um.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...