Ana Sayfa Magazin Haberleri Filiz Akın Korkuttu Magazin Haberleri Filiz Akın Korkuttu Yazar Editör - 12 Haziran 2018 58 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print Sanatçı Filiz Akın sevenlerini üzecek bir haber verdi. Geçen hafta Marekeş’te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Akın , serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabildiğini belirtti. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Magazin Haberleri Ünlü şarkıcı ayrıldı mı? Magazin Haberleri Bebek Müjdesi Magazin Haberleri Tuncay Şanlı Baba oldu Magazin Haberleri İlyas Yalçıntaş konseri büyük ilgi gördü Güncel Haberler Magazin dünyası İnce ayarı konuşuyor Magazin Haberleri Kral ve kraliçe postacı oldu SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,119BeğenenlerBeğen49TakipçilerTakip Et10,364TakipçilerTakip Et7,341TakipçilerTakip Et9,838TakipçilerTakip Et31AboneAbone Ol Instagram @sonsozgazete 10,4k Takipçiler Takip Et RESMİ İLAN TAKİP - BİK Reklam