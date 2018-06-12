Sanatçı Filiz Akın sevenlerini üzecek bir haber verdi. Geçen hafta Marekeş’te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Akın ,  serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabildiğini belirtti.

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