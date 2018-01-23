Filipinler’in en aktif yanardağında Pazartesi günü meydana gelen patlama sonrası gri kül parçaları görülürken yetkililer, “yakında daha büyük bir patlamanın olabileceği” uyarısında bulundu.

Filipinler’in en aktif yanardağı olan Mayon Yanardağı’nda Pazartesi günü yaşanan patlama sonrasında akan lav ve kayaçlar, bölge genelinde paniğe neden olurken, yetkilileri uyarı yapmaya zorladı. Filipinler Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü yetkilisi Renato Solidum patlama sonrası en yükseği beş olan uyarı düzeyinin dörde yükseltildiğini ve saatler veya günler içinde daha büyük bir patlamanın gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Turistler ve yerel halka “yanardağdan uzak durun” uyarısı yapan Soldium, “Eğer patlama dikey olarak gerçekleşirse, volkanik akıntılar ve yoğun volkanik akımlar her yöne dağılarak akabilir” dedi.

Mayon Yanardağı bir haftadan daha uzun bir süre önce harekete geçmeye başladığından beri yaklaşık 27 bin kişi evlerini terk edip tahliye merkezlerine gitmek zorunda kaldı. Yanardağ çevresindeki tehlike bölgesi sekiz kilometreye çıkarılırken, Sivil Savunma Bürosu Bölge Müdürü Claudio Yucot, tahliye merkezlerine 30 binden fazla kül maskesi, beş bin çuval pirinç ve çeşitli ilaç malzemelerinin gönderildiğini söyledi.