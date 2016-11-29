Filenin sultanlarından Başdanışman Topçu’ya ziyaret

Ankara’yı Türkiye Bayanlar Voleybol İkinci Ligi’nde temsil eden Kahramankazan Belediyespor Bayan Volebyol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan Belediyespor Bayan Voleybol Takımı sporcu ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başranışmanı Yalçın Topçu’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyaret sırasında renkli anlar yaşandı. Başkan Ertürk, Topçu’ya üzerinde adının yazılı olduğu 06 numaralı bir Kahramankazan Belediyespor forması hediye etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Topçu misafirleriyle yakından ilgilendi.

Ertürk her konuda başarılı

Topçu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Topçu, “Başkanımız Lokman Ertürk, her konuda başarılı bir başkanımız. Lokman Bey sporda da voleybol takımını en iyi seviyelere çıkarmak için büyük gayret gösteriyor. Bu noktada Kahramankazan Bayan Voleybol Takımı’na başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sporcu bir ilçeyiz

Başkan Ertürk de, Kahramankazan’ın gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına tüm bireyleriyle sporcu bir ilçe olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Tüm alanlarda olduğu gibi spor alanında da büyük yatırımlara imza attık. İlçe halkımızın faydalanabileceği iki adet yarı olimpik yüzme havuzu inşa ettik. Dünya standartlarında bir spor salonumuz var. Yine iki adet çim sahamız var ilçemizde. Bunun yarı sıra uluslararası müsbakalara ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası standartlarda yine bir bocce salonumuz mevcut. İlçemize gelen sporcuların ve kendi sporcularımızın konaklayacağı 5 yıldızlı otel standartlarında bir kamp merkezimiz var. Tüm bunların yanı sıra halkımızın faydalanması için parklarımızda spor aletleri bulunuyor. Ayrıca okullarımızın spor salonları için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra belediyemizin birçok branşta faaliyet gösteren spor kulübü var. İlçemizde 12 değişik branşta bin 500 lisanslı sporcu ve 5 bin civarında da aktif sporcumuz var. Spor kulübümüzün BAL Ligi’nde ilçemizi temsil eden futbol takımı ile İkinci Lig’de bulunan kadın voleybol takımı var. Ayrıca bu iki branşın yanı sıra dart, bowling, halter, Kick-Box, güreş, bocce, basketbol, karate, taekwondo, cirit ve badminton dallarında da takımlarımız ilçemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil ediyor. Bunlardan Bocce takımımız ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı.”

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