Filamingolar ve diplomatlar !

Kuşlarla insanlar ve varlık felsefesi tasavuf arasında çok yakın bir bağ bulunmaktadır. İnsanlar yeryüzünde yaşarken ,kuşlar ise hem gök yüzünde hem de yer yüzünde yaşamlarını sürdürebilirler.Kuşlar, insanda var olan “uçma” duygusunu” simgelerler. Bu duygu türkülere yansır.

Dağları, ovaları ve okyanusları aşarak tüm atmosferin havasını duyumsayarak gözlerini dünya renkleriyle ve benliklerini atmosfer kokularıyla besleyerek geliştİren nadide kuşlardan birisi de FİLAMİNGOLARDIR. Renklerini doğadan ,seslerini atmosferden ve beslenmelerini doğadan alırlar.Bütün bu eşsiz güzellikleri benliklerinde toplarlar.

Ülkeler arasında mekik dokuyan ,barış ve dostluk temsilcileri diplomatlar da tıpkı kuşların hası filamingolar gibidirler. Bilgileri, birikimleri ve seçkin eğitimleri ile ülkelerini bir başka ülkede temsil eden, devletler ve toplumlar arasında iyi niyet elçileri olan diplomatlar özel ve özgün insanlardır.

Yıllar önce yazdığım ve “Yerel Medya Ödülü” alan ” Göçmen Kuşlar” makalemde anlattığım Bodrum’da yaşanmış bir filamingo öyküsünü burada ifade etmek isterim.

Her yıl havaların ısınması ile birlikte , Bodrum yöresinde balıkçıl kuşların yaşama ortamı buldukları Bargilya – Tuzla Koyu’na çok sayıda eşine az rastlanan filamingo kuşu akın eder ve altı aydan fazla burada doğaya ve insana eşsiz güzellikler katar.

Yasbancı ve yerli çok sayıda insanın geldiği Bodrum yöresinde mevsimlik işçiler de çalışmaya gelirler. Yıllar önce, yöreye geçici olarak gelmiş işçi bir gün eline tüfeğini alır ve hiç tanımadığı filamingolara pusu kurarak onlara tüfeğiyle ateş eder. Bunu göre ve filamingolarla ve diğer balıkçıl kuşlarla dost olarak yaşayan yöre halkı , bu kişiden davacı olur. Onu hemen yakalayarak jandarma karakoluna teslim ederler.

Hakim karşısına çıkarılan ve av yasağına uymayan bu vatandaşa hakim sorar:

“Sen ,neden av yasağına uymadın ve dünya güzeli bu güzel filamingolardan ne istedin de onlara tüfekle ateş ettin. Bu nadide kuşlar senede belli zamanlarda kısa sürelerle Bodrum yöresine misafir olur ve giderler. İnsan misafirine ateş eder mi ? Ülkemizin ve bizim misafirimiz ve konuğumuz olan bu sevimli kuşlar aynı zamanda yerli ve yabancı tüm insanların sevgili dostlarıdır. Ülkemiz turizmine de katkıları olmaktadır.”

Vatandaş şöyle cevap verir: ” Sayın hakim bey, ben av yasağını bilmiyordum.çocuklarıma et yedirmek için bu kuşlara ateş ettim.Beni affedin , en büyük özürü diliyorum. Kuşların da affına sığınıyorum.Bir daha tövbeler olsun bu hataları yapmayacağım hakim bey…”

Hakim : ” Bak bir daha filamigolara zarar verirsen seni hiçbir zaman affetmem,Daha büyük cezalara çarptırırım.O güzel kuşlara , bir gramlık etleri için kıymayacaksın. Doğa harikası Kuşlara Çocuğuna kasaptan et alman için sana para veriyorum. Doğa harikası bu nadide kuşları hep beraber korumak en büyük vatandaşlık görevidir…”

Vatandaş: ” Hakim bey, sana namus sözü veriyorum. bilmeyerek hata etmişim ve suç işlemişim. Bundan sonra bir daha hiç bir zaman bu hatalara düşmeyeceğim…”

Rusya Federasyonu Ankara Büyük elçisi iken haince ve kalleşçe katledilen sayın Karlov, ülkemizin ve Türk halkının misafiri durumunda idi. Ülkemizin iyiliği için diplomat olarak görev yapan Sayın Karlov’un üstün hizmetleri bilinmekteydi.Barış ve dostluk uğrunda iyi niyetini ve üstün diplomatlığını en güzel şekilde kullanmaktaydı.

Yıllar önce Bodrum yöresine misafir gelen Filamingoları tüfekli vurmak isteyen kişi nasıl sonradan pişman olduysa ,acaba sayın büyük elçiyi tabancayla ölüm kasdıyle bilerek vuran alçak katil yargılansaydı neler diyecekti?

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