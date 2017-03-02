Eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlara soruyorum

Eski Cumhurbaşkanları, eski Başbakanlar Anayasa değişikliği konusunda neden hiçbir açıklama yapmıyorsunuz?

Fikriniz yok mu?

Türkiye Anayasa değişikliğini tartışıyor ama bu ülkede Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık mevkilerine kadar yükselen ve hayatta olan Cumhurbaşkanları ile Başbakanların sessizliği dikkatimi çekiyor.

Özellikle Ahmet Necdet Sezer’in suskunluğunu hayret verici buluyorum

Türkiye Cumhuriyetinde, Anayasa Mahkemesinin 15. Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanıdır.

1962’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Sezer 55 yıllık hukukçu ki son 2 yılı Başkanlık olmak üzere 12 yılı Anayasa Mahkemesi üyeliğinde geçmiştir.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in “hukukçu” kimliği ile “Cumhurbaşkanı” kimliği olması ve bu iki kimliğin buluştuğu tek devlet adamı olması Anayasa değişikliği konusundaki fikirlerini açıklaması açısından hem önemli hem de zorunludur.

Zorunluluk devlete ve millete olan vefa borcundan kaynaklanmalıdır.

Sayın Sezer, konuşsanıza, görüşlerinizi açıklasanıza.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün durumu daha farklı tabi.

Gül 1991, 1995, 1999, 2002 ve 2007 seçimlerinde milletvekilliği ve bakanlıklar yaptı.2002’den 2003’e kadar Başbakanlık yapan Abdullah Gül 2007’de Cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasa değişikliği döneminin suskun kalan önemli bir ismi kuşku yok ki Abdullah Gül.

Gül’ün rahmeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın “Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı var kesin olarak. Amerikalılar buna ‘Check and balance’ derler, yani karşılıklı bir denge vardır. Cumhurbaşkanı’nın kuvveti vardır icra olarak icra odur, buna mukabil meclisin de yetkileri vardır. Meclis bu sefer tam kontrol yetkisini yapar” şeklindeki görüşüne benzer kısa bir açıklaması vardı.

Ancak AKP ile MHP arasında uzlaşı sonunda Meclis’ten geçerek 16 Nisan’da halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişikliği metni konusunda Gül herhangi bir açıklama yapmadı.

1989-1991 yılları arasında görev yapan 47. Hükümetin Başbakanı dönemin Anavatan partisi Genel Başkanı Yıldırım Akbulut ısrarlı sorularıma karşın Anayasa değişikliği konusunda görüşlerini açıklamayacağını söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun görüşü

2014-2016 Yılları arasında AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu bir gazeteye verdiği açıklamada, “Türkiye’de siyasi yapı itibari ile bakıldığında, demokrasinin omurgası, demokrasinin koruma kalkanı Meclis’tir. Meclis’in, milletvekillerinin güçlü kılınması bu anlamda önemli. Cumhurbaşkanlığının burada tahkim edilip güçlü kılınması doğru olmuştur yürütme erki bakımından. Yürütmenin bir elde toplanması doğrudur. Bu çerçevede, yasama ve yürütmenin güçler ayrılığı prensibi etrafında, sağlam bir zeminde yürümesi icap eder” demişti.

Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazılı olarak da ilettiği bu görüşü anlaşılan o ki karşılık bulmadı.

48, 53 ve 55. Hükümetleri Başbakanı ve dönemin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile 50, 51 ve 52. Hükümetlerin başbakanı dönemin Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Tansu Çiller ise telefonuma yanıt vermediler.

Özetle AKP’den Gül sessiz kalırken Davutoğlu çekinceleri olan bir açıklama yaptı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere Başbakanlar Akbulut, Çiller ve Yılmaz’ın da Anayasa değişikliği konusundaki görüşlerini açıkçası çok merak ediyorum.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...