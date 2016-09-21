Fikret Otyam Sanat Galerisi, müzeye dönüşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sobacılar Çarşısı’ndaki 6 dükkan ve 1 kafetaryayı, bedelsiz olarak Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (AESOB) 10 yıllığına verdi.
AESOB, çarşıda bulunan Fikret Otyam Sanat Galerisi’ni, Ahi Evran Müzesi ve Kültür Sanat Galerisi’ne dönüştürecek.
Büyükşehir Belediyesi, Sobacılar Çarşısı’ndaki 6 dükkan ve 1 kafeteryayı, protokolle bedelsiz olarak 10 yıllığına AESOB‘a verdi. Protokol törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sobacılar Çarşısı’nın ilk dönem belediye başkanlığında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Çarşıdaki 41 dükkanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, 6 dükkan ve 1 kafeteryanın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ifade eden Türel, dükkanların Mustafa Akaydın döneminde Fikret Otyam Sanat Galerisi, kafeteryanın ise Sobacılar Müzesi olarak kullanıma açıldığını hatırlattı. Başkan Türel, şöyle konuştu:
1“10 YIL AESOB’DA”
“Meclis kararıyla kafeteryanın bir kısmı ile 6 dükkanın müze, kafe ve sanat galerisi açılarak, sanat dallarında sergiler ve konferanslar düzenlemek, profesyonel sanatçıların kullanımına imkan sağlamak, güzel sanatları yaygınlaştırmak, toplumun sanata ilgisini artırmak, eğitim ve kültür maksatlı kullanmak amacıyla belediyemiz ile AESOB arasında 10 yıllık süreli protokol yapılması uygun bulunmuştur.”
2TURİSTLER AHİLİĞİ TANIYACAK
Protokol ile esnafın moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla dinlenme yerleri oluşturulacağını belirten Türel, Sobacılar Çarşısı’nın cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Türel, bugünkü konumuyla çarşının yaşam hareketliliği konusunda kısıtlı olduğunu dile getirdi. Türel, “Burası esnaf ve sanatkarlarımızın buluşacağı nokta haline gelecektir. Antalya’ya gelen turiste ahiliğin ne olduğunu anlatacak galeri ve müze oluşturmak suretiyle bu adımları attık” dedi. Menderes Türel, AESOB’un çarşıyı esnafa yakışan bir merkez haline getireceğini söyledi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Menderes Türel’e esnafa verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti, hediyeler sundu.
3AHİ EVRAN MÜZESİ KURULACAK
Başkan Türel, Sobacılar Çarşısı’nda bulunan Fikret Otyam Sanat Galerisi’nin ne olacağı sorusu üzerine, göreve geldiklerinde galerinin faal durumda olmadığını, kapalı ve hiçbir etkinlik yapılmadığını söyledi. Türel, şöyle konuştu:
“Bunlar biz göreve geldikten sonra olmuş bir şey değil. Zaten biz gelmeden önce de bildiğiniz gibi kapalı durumdaydı. Ancak Fikret Otyam Antalya’da yaşamış ve vefat etmiş önemli bir sanatçımızdır. Burada AESOB’un vereceği karar önemlidir. AESOB’un burasını Ahi Evran Müzesi ve Kültür Sanat Galerisi’ne dönüştürme noktasında bir talebi söz konusu olursa biz de Otyam ailesi ile görüşürüz. Ailesinin bir önerisi varsa onu almak suretiyle gerekli adımları atarız. Gerekirse ailesi kendi mülkiyetlerinde bu galeriyi yürütmek isterlerse destek veririz. Ülkemizin farklı bir yerine taşımak ve yaşatmak isterse ona da her türlü desteği vererek katkımızı sağlarız.”
4FOTOĞRAF GALERİSİ OLACAK
AESOB Başkanı Adlıhan Dere de aynı soruya Fikret Otyam Sanat Galerisi’ni Ahi Evran Müzesi ve Kültür Sanat Galerisi yapacakları karşılığını verdi. Dere, “Burayı konseptine uygun olarak kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin fotoğraf galerisi yapacağız” deyince Başkan Türel, “Biz de bu konuda ailesi ile temas kurarız. Nasıl değerlendirilmek istenirse biz de katkımızı ortaya koyarız” dedi.