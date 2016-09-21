Fikret Otyam Sanat Galerisi, müzeye dönüşecek

2 TURİSTLER AHİLİĞİ TANIYACAK

Protokol ile esnafın moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla dinlenme yerleri oluşturulacağını belirten Türel, Sobacılar Çarşısı’nın cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Türel, bugünkü konumuyla çarşının yaşam hareketliliği konusunda kısıtlı olduğunu dile getirdi. Türel, “Burası esnaf ve sanatkarlarımızın buluşacağı nokta haline gelecektir. Antalya’ya gelen turiste ahiliğin ne olduğunu anlatacak galeri ve müze oluşturmak suretiyle bu adımları attık” dedi. Menderes Türel, AESOB’un çarşıyı esnafa yakışan bir merkez haline getireceğini söyledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Menderes Türel’e esnafa verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti, hediyeler sundu.