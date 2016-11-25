FIFA dünya sıralamasında Türkiye, bir basamak yükseldi

FIFA dünya sıralamasında Türkiye, bir sıra yükselerek 24’üncülüğe çıktı. FIFA’nın Kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kosova’yı 2-0 yenen Türkiye, 24. sıraya yükseldi.

Arjantin’in liderliğini koruduğu sıralamada Brezilya, Almanya’yı geçerek 2’nciliğe yerleşti. Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 93, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu. 38 basamak birden atlayan Ermenistan, 87. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu..

Sıralamada ilk 10’da yer alan milli takımlar şu şekilde:

1 Arjantin 1634

2 Brezilya 1544

3 Almanya 1433

4 Şili 1404

5 Belçika 1368

6 Kolombiya 1345

7 Fransa 1305

8 Portekiz 1229

9 Uruguay 1187

10 İspanya 1166

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