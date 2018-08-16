Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ağustos ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Milli takımlar, dünya sıralaması değişen puan hesaplamalarının ardından ilk defa açıklanırken, A Milli Takımımız, 38’inci sıradaki yerini korudu.

FIFA Dünya Kupası‘nın son şampiyonu Fransa, 6 sıra yükselerek lider oldu. Bir önceki sıralamada ikinci sırada yer alan Brezilya üçüncü sıraya gerilerken, üçüncü sıradaki Belçika ise bir sıra yükseldi ve ikinci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Eylülde açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

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