Fidel Castro hayatını kaybetti

Küba televizyonu, Küba’nın efsane lideri Fidel Castro 90 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Küba televizyonu, Fidel Castro’nun kardeşi şimdiki Küba Devlet Başkanı Raul Castro’ya dayandırdırdığı haberinde Fidel Castro’nun 90 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fidel Castro Küba diktatörü Batista’ya karşı yürütülen iç savaşın başarıya ulaşmasının ardından 1959 yılında iktidara gelmişti. Fidel Castro 1959 – 1976 yılları arasında başbakan,1976 yılından 2008 yılına kadar ise devlet başkanı olarak Kübayı yönetti. Fidel Castro 13 Ağustos1926 yılında zengin bir köylünün çocuğu olarak dünyaya geldi. Havana Üniversitesi’nde eğitimi sırasında bugünkü dünya görüşü oluşmaya başlayan Fidel Castro, Dominik ve Kolombiya’da gerilla savaşlarında çatıştıktan sonra 1953 yılında zamanın Küba diktatörü Batista’ya karşı düzenlenen ayaklanmaya katıldı. Ayaklanmanın başarısızlığa uğraması üzerine bir yıl hapiste yattı. Sonrasında Meksika’ya geçen Kastro burada şimdiki Küba Devlet Başkanı Raul Kastro ve efsanevi gerilla lideri Che Guevera ile birlikte 26 Temmuz hareketini örgütledi.

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