Suriye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye’nin zor bir süreç içinde olduğunu söyleyerek, “Zor süreçlerin çıkış yolu ortak akılla bulunur” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’yi vurmasıyla tırmanan uluslararası gerilimini değerlendirdi.

Feyzioğlu: Vatan hainliği suçlanmasından yorulduk diyen Başkan Feyzioğlu şunları söyledi:

“Gerekçe, Esad rejimininin Duma’da kimyasal silah kullanmış olduğu iddiası. Ancak buna dair somut bir delil gösterilmiş değil. Kimyasal silah kullanılmış gibi görünüyor ama kimin kullandığına dair somut bir delil olmadığını söyleyen Avrupa devletleri dahi var”

Feyzioğlu, Türkiye’nin zor bir sürecin içinde olduğuna dikkat çekerek nedenlerini şöyle açıkladı:

“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü korunsun ama Esad gitsin istiyor. ABD, Suriye’de PYD/ PKK ayrı devlet kursun istiyor. Bu amaçla Esad’ın devrilmesi gerekirse, devrilsin diyor.

Türkiye, ABD’nin Esad’ı devirme girişimini destekliyor ama PKK’yı desteklemesine haklı olarak karşı çıkıyor. Türkiye, Rusya ile ittifak içinde Afrin’de meşru savunma harekatı yapıyor. Rusya, Türkiye’nin devrilmesini istediği Esad’ı koruyor. Zor bir süreç, Türkiye için.”

Feyzioğlu, zor süreçlerin çıkış yolunun ortak akılla bulunabileceğini ifade ederek, “Ortak akıl, hür düşünce ortamında oluşur. Hür düşünce ortamı, ancak hukukun üstün olduğu bir düzende sağlanabilir” dedi.

Hukuk devletinin sorunları olduğuna, yargıya güven sorunu bulunduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, şöyle konuştu:

“Bugünü eleştirmek, dünü methetmek değil. Dünden de şikayetimiz var, bugünden de. Türkiye’nin on binlerce namuslu, fedakar, cesur, çalışkan avukatı, hakimi, savcısı var.

İhtiyacımız olan güvenilir bir sistem. Bunun için HSK’nın yapısı müdahaleye kapanmalı ve hukukçu kalitesini arttıracak adımlar atılmalı.

Bunun için konuşmalıyız. Birbirimizi anlamalıyız. Herkesin herkesi vatan hainliğiyle suçlamasından yorulduk. Bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacımız var. “