Gönüllülük Zirvesi 2018’in açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, “Bizler, refah içinde yaşayan, huzurlu, gelişen, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’nin gönüllüsüyüz” dedi.

TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği, Bilkent Üniversitesi ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin ortaklaşa düzenlediği “çocuk işçiliği” konulu etkinliğe katıldı.

Feyzioğlu: Gençler başaracak, Türkiye başaracak dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından desteklenen etkinliğin açış konuşmasını yapan Feyzioğlu, “Çocuk işçiliği çocuk istismarı demektir.

Çocuk işçiliği ile mücadele yılı olan 2018’de bu konuda başarı sağlanacaktır. Çünkü gençler bu başarı için baş koymuştur. Bundan hiçbir şüphem yoktur” ifadelerini kullandı.

“Bu bir gönüllülük zirvesidir” diyen Feyzioğlu, “Gönüllülük zirvesi, gönüllülerin zirvesidir. Neyin gönüllüsüdür buradaki gençler? Neyin gönüllüsüyüz biz? Biz, Türkiye’nin gönüllüsüyüz.

Nasıl bir Türkiye’nin gönüllüsüyüz peki? Refah içinde yaşayan, huzurlu, gelişen, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’nin gönüllüsüyüz. Yüzü gülen bir Türkiye’nin gönüllüsüyüz” şeklinde konuştu.

Feyzioğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“40 ayrı şehirden, 40 ayrı üniversiteden gönüllü gençler burada. 40 ayrı şehirden sevdalı gençler. Neyin sevdalısı peki?

Türkiye’nin insanının sevdalısı, Türkiye’nin doğasının sevdalısı, Türkiye’nin taşının, toprağının sevdalısı. Bir kez daha yürekten söylüyorum: Gençler başaracak, Türkiye başaracak. Yolunuz açık olsun.”

TÜRK-AV ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu dördüncü kez Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen Sayın İlham Aliyev’e bir kutlama mesajı gönderdi.

Sayın İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı,

Ekselansları,

Ülkenizde gerçekleşen seçimler sonucunda yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizin hem bölge barış ve istikrarına hem de Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğinin gelişmesine katkı sağlayacağına duyduğum inancı dile getirmekten mutluluk duyuyorum.

Bu sonuç; Türkiye Barolar Birliği’nin girişimleriyle kurulan TÜRK-AV’ın (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği) kurucu üyesi olan ve bir süre önce Yönetim Kurulu’na seçilen Azerbaycan Barolar Birliği ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, iki ülke arasındaki işbirliğini, hukukun güvenli şemsiyesi altında geliştireceğine duyduğumuz umudu artırmıştır.

Yeniden seçilmenizi kutlar, sonuçların dost ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

TÜRK-AV Başkanı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı