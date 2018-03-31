Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli’nin davetlisi olarak gittiği Kosova’da bir dizi temasta bulundu.

Türkiye Barolar Birliği’nin girişimleriyle kurulan TÜRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği) üyesi de olan Kosova Barosu’nun ev sahipliğinde dün ilk olarak Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Besfort Rrecaj’i ziyaret etti.

Feyzioğlu FETÖ tarihte bilinen en tehlikeli terör örgütü diyerek tepkisini konuşmalarında ortaya koydu.

Feyizoğlu, burada hukuk fakültesi öğrencileriyle de sohbet ederek, genç avukatların Türkiye’yi ziyaretleri üzerine konuştu.

TEMASLARI

Feyzioğlu’nun temasları, Kosova’da altı Türk vatandaşının Kosova İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı edilmesi ve Kosova Başbakanı Haradinaj’ın İçişleri Bakanı ile istihbarat yetkililerini görevden alması ile gelişen sıcak gündem esnasında gerçekleşti.

Makamında ziyaret ettiği Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’tan Kosova ve Kosova’da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak bilgi alan Feyzioğlu, daha sonra Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanı Arta Rama ve Temyiz Mahkemesi Başkan Yardımcısı Hashim Collaku’yu ziyaret etti.

KOSOVA ANAYASA MAHKEMESİNİ ZİYARET

Feyzioğlu, görüşmede Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanını, FETÖ tehlikesi ve sinsi örgütlenme yöntemleri konusunda detaylı olarak bilgilendirdi.

Programına, 1450 yılında Sultan Mehmet tarafından yaptırılan camide bir araya geldiği Kosovalı Türklerle sohbet ederek devam eden Feyzioğlu, akşam saatlerinde Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli ile ortak basın toplantısında gerçekleştirdi.

Feyzioğlu, gazetecilerin FETÖ ile ilgili sorularını cevaplayarak, örgütün Türkiye aleyhine yürüttüğü kara propagandaya karşı yaşanan gerçekleri anlattı.

FETÖ KONUSU

Feyzioğlu, FETÖ’nün tarihte bilinen en tehlikeli terör örgütlerinden birisi olduğunu söyledi.

Kosova’da Haçlı ordusunu hezimete uğratan ve savaş meydanında şehit düşen Sultan Murat Hüdavendigar’ın türbesini de ziyaret etti.

Bu sabah devlet televizyonunda katılacağı canlı yayın programında Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği ile Kosova Barolar Birliği işbirliğini anlattı.

Feyzioğlu, daha sonra Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile görüşecek ve Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Prizren’de avukatlarla bir araya gelecek.