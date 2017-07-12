Başbakan Binali Yıldırım, SETA Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, “Ana muhalefetin, adalet adı altında FETÖ’cüleri masum gösterme çabalarına bugünlerde milletçe şahit oluyoruz. 15 Temmuz’u kontrollü darbe diye niteleyenler baktı ki tutmadı, tornistan yaptı, şimdi 20 Temmuz darbesi diye bir şey icat etti. Bu akıl tutulmasıdır. 15 Temmuz gecesi verdiğimiz kutsal mücadele hain terör örgütüyle nihai mücadelenin ilk adımıdır. İlki kadar hayati derecede öneme sahip ikinci adım; örgütün tamamen tasfiyesidir. Milletimize ve devletimizin bütün kurumlarına sızan bu alçak yapının tamamen ortaya çıkarılması ve devletin bütün kademelerinden tasfiyesi için milletimize söz verdik. 15 Temmuz’dan bu yana geride bıraktığımız 1 yıl içerisinde FETÖ terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Tabi sadece FETÖ ile değil aynı zamanda 3 terör örgütüyle mücadele eden ülkeyiz. Böyle bir mücadeleyi de başarıyla sürdüren dünyada başka bir ülke yok” dedi.

“KARARLI MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR”

“KHK’lar ile FETÖ mensubu olduğu belirlenenlerin kamuyla ilişiği kesildi, görevlerinden uzaklaştırıldı” diyen Başbakan Yıldırım, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesine sızmış terör elemanları büyük oranda tasfiye edildi. Örgütün, medya, finans, bürokrasi ayağı hepsi açığa çıkarıldı. Örgütle çalışan STK’lar, okullar, yayın organları kapatıldı. Bu kararlı mücadele ilerleyen süreçte de hiç şüphesiz devam edecektir” ifadesini kullandı.

“BİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİN”

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘FETÖ’nün siyasi ayağı ne oldu?’ diye sorular soruluyor. ‘FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkmadı. AK Parti, FETÖ ile mücadele etmedi. Onun için bugünleri yaşadık’ diye sık sık ana muhalefetten sözler duyuyoruz. Türk siyasi tarihine, bu örgütün ortaya çıktığı 1966’dan beri bakın, bu örgütle mücadele eden 2 dönem vardır; birisi rahmetli Erbakan’dır, diğeri de AK Parti iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun dışındaki siyasi liderler, hep örgütle iyi geçinmişlerdir. Tarihi olaylara dönün bir bakın, bunu göreceksiniz. Kuşkusuz FETÖ terör örgütü ile ilgili mücadelede atılacak daha adımlarımız var. Mücadele kararlılıkla devam edecek. Benim burada milletimden istediğim şu; bu mücadelede inancınızı kaybetmeyin, bize destek vermeye devam edin. OHAL dolayısıyla memuriyetten çıkarılanlarla

ilgili yaptığımız yeni bir düzenlemeyle itiraz yolunu açtık. Yani normal şartlarda OHAL ile memuriyetine son verilenler, yargıya gidemiyorlar; ancak yaptığımız yeni bir düzenlemeyle, 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurduk. Şimdi bu komisyon 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak ve bu dosyaları inceleyip karara bağlayacak.”