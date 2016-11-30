FETÖ’nün ipliğini pazara çıkacak New York Panelini CHP temsilcisi yönetecek

Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikligil’in ABD Gizli Belgelerinde Fethullah Gülen (Doğan Egmont Yayıncılık) isimli yeni kitabının ABD lansmanı, 1 Aralık Perşembe günü Turkish Policy Center (Türk Politika Merkezi) tarafından Washington National Press Club’da yapılacak.

Lansman dolayısıyla düzenlenecek panelin moderatörlüğünü ise CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan gerçekleştirecek.

Razi Canikligil, Gülen’in tüm ABD macerasını artık çoğu erişime kapanmış belgelerle ortaya koyuyor. Fethullah Gülen’in ABD’deki varlığı ve Türkiye’ye iadesi konusu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra bambaşka bir aciliyet kazandı.

ABD Gülen’i iade edecek mi? Gülen iddia edildiği gibi Amerika’nın koruması altında mı? Gülen’in Yeşil Kart mücadelesinden kurduğu okullara, stratejik siyasi ilişkilerine ve bugünkü iade sürecine kadar merak edilen birçok sorunun cevabının kitapta yer aldığı belirtildi.

Gülen’in Greencard başvurusunu ve kendisine sponsor olanların listesini 2008’de ilk ortaya çıkaran gazeteci olan Canikligil sunumu ardından, panele katılanların sorularını cevaplayacak. Etkinlik, National Press Club, 529 14th Street, NW, 13th Floor, Washington, DC 20045 adresinde saat 2:00 -3:30 arasında yapılacak.

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