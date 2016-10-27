FETÖ’nün Darbe Girişimi kitabı ders konusu oldu

Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) eğitim gören Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerine, darbe girişiminin önlenmesinde medyanın rolü, Anadolu Ajansının (AA) “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” kitabı ile anlatılıyor.

Kitap, geleceğin gazetecileri olarak yetişen AEÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencilerine dağıtılarak özel derste incelendi.

Dağıtılan kitaptaki bilgi, fotoğraf ve yazıları inceleyen öğrenciler, bu eserin kendileri için arşiv niteliği taşıdığını ifade etti.

Sosyal Bilimler Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamda, FETÖ’nün hain darbe girişimini en iyi şekilde anlatan AA’nın kitabını daha önce inceleme imkanı bulduğunu, öğrencilerinin de bundan istifade etmelerini istediğini söyledi.

Anadolu Ajansından temin ettiği kitapları öğrencilere dağıttığını belirten Özdemir, “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” kitabının darbe girişimi sırasında ve sonrasında medyanın rolü ile ilgili çok önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Toplumları yönetme ve yönlendirmede medyanın rolünün darbe girişimi sırasında bir kez daha ön plana çıktığına işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

“Anadolu Ajansına böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’da gördük ki devletimiz çok güçlü bir temel üzerine kurulmuş. Ülkemizi bölmek isteyen FETÖ bunu başaramamıştır. Darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Derslerimizde de medyanın toplumu yönlendirme ve yönetmede nasıl görev üstlendiğini en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi isimli kitapçıktan bahsediyoruz. AA’yı o gece çok yakından takip ettim. Halkımız da biliyor ki, doğru bilgileri öncelikle Anadolu Ajansından aldık.”

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AA’nın kitabının öğrenciler için adeta bir arşiv olduğuna dikkati çeken Özdemir, “İçerisinde darbe girişimi fotoğraflarla, yazılarla, görsel malzemelerle dakika dakika anlatılmış. Çok iyi derlenmiş. Kitabı temin ederek öğrencilerimize dağıttık. Bunları inceleyerek o anı asla unutmamaları gerektiğini bir kez daha gördüler. Bu kitabın tüm okullara gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kitap sayesinde öğrencilerimiz darbe girişimini asla unutmayacaklar. Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi kitabı, gelecek nesillere arşiv, bu alanda okuyan öğrencilerimize de çok iyi bir kaynak olacaktır. Anadolu Ajansı aracılığıyla o günü asla unutmayacağız.” dedi.

Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerinden Elif Sarıtaş da AA’nın bu kitapla genç nesillere darbe ile ilgili çok güzel bir arşiv bıraktığını belirterek, “15 Temmuz’da çok kötü şeyler yaşadık. Sokaklara çıkarak tepki gösterenler arasında ben de vardım. Bu kitap bizim için arşiv niteliğinde olacak. Bu şekilde o günleri unutmayacağız. Kitap, geleceğin gazetecileri olan bizlere yol göstererek haber ve fotoğraflarıyla ışık tutacak. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Tüm okullara dağıtılması lazım.” diye konuştu.

Ahmet Kılınç da 15 Temmuz darbe girişimini kendisinin de yaşadığını ifade ederek, Boğaz Köprüsü ve havaalanındaki gruplar arasında mücadele ettiğine vurgu yaptı.

Demokrasi nöbetlerinde yer aldığını bildiren Kılınç, “Şehit olamadım ama yine de darbecilere karşı devletimizi koruduk. Anadolu Ajansının hazırladığı bu kitabı görünce o günleri yeniden hatırladım. Darbe girişimini anlatmaya hiçbir kitap yetmez, hiçbir şekilde unutulmayacak. Güzel bir çalışma olmuş. Arşivlerde saklayacağımız bu kitap, görüntüleri ve yazılarıyla geleceğin gazetecileri olacak bizlere ışık tutacak.” şeklinde konuştu.

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