FETÖ’cü hakim darbeci generali tutuklamış

FETÖ’den tutuklanan hakim, darbeci generali tutuklamış

ADANA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklanan 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Fatih Kılınç’ın darbe girişiminden 2 gün sonra, 10’uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın da aralarında bulunduğu askerleri, sonra da iş adamlarını tutuklama kararlarını verdiği ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Ağustos ayında gözaltına alınan 30 işadamından 23’ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonunda Adana’da gözaltına alınan 6 hakimden biri olan ve 15 Temmuz’dan bu yana görevde olan Adana 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Fatih Kılınç da geçtiğimiz gün tutuklandı.

İşadamları kendilerini tutuklayan hakim Fatih Kılınç’ın FETÖ/PYD operasyonunda tutuklandığını öğrenince, avukatları aracılığıyla tutukluluklarına itiraz etti.

PAŞAYI DA TUTUKLANMIŞ

Darbe girişimcilerinin emri ile Ankara ve İstanbul’daki F-16’ların uzun süre havada kalabilmesi için tanker uçakların havalandığı İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, Kurmay Albay Halil Çelik, Hakim Teğmen Gani Çetintaş, Hakim Teğmen Faruk Savaş, Hakim Teğmen Mustafa Haşim Boynueğri, Üsteğmen Hasan Şahna, Binbaşı Osman Tunahan Berk, Hava Pilot Kurmay Binbaşı Devrim Egriağaç, Hava Pilot Üsteğmen Fatih Akbulut, Hava Uçak Bakım Kıdemli Üstçavuş Bülent Toygar, Hava Pilot Üsteğmen Hızır Özyuva ve 4’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Haluk Pamukçu tutuklanmıştı.

Darbe girişiminin düzenleyici ve 1’inci derecede yardımcı oldukları iddiası tutuklanan Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile diğer askerleri tutuklayan hakimin de 5’inci Sulh Ceza Hakimi Fatih Kılınç olduğu ortaya çıktı.

Adana’daki FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler hakkında en fazla tutuklama kararı veren Hakim Fatih Kılınç’ın, terör örgütünün haberleşme programı olan ‘Bylock’u kullandığı iddiasıyla tutuklanmasının başka zanlıların da itirazlarını gündeme getirmesi bekleniyor.

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DHA-Güvenlik – Türkiye-Adana – ADANA, (DHA)

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