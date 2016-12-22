FETÖ’cü avukatların 15’er yıl hapsi istendi

Adana’daki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 2’si itirafçı olan 9’u tutuklu 18 avukat hakkında, terör örgütü üyeliği suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İtirafçılar hukuk fakültesine nasıl yönlendirildiklerini tüm detayları ile anlattı.

15 Temmuz darbe girişimi ardından Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 18 avukat gözaltına alındı. FETÖ terör örgütü ile irtibatlı oldukları öne sürülen avukatlardan Serhat Doğan, Ayhan Gül, Serkan Ulufer, Çağrı Köseli, Emin Bayram, Mustafa Kökten, Mehmet Aygün, Nazmi Değirmenci ve İsa Ayanoğlu tutuklanırken; Muammer Y., Fatma Çilem Ö., Melek S., Serap K., Rahşan Arya U., Uğur T., Halis Elsem C., Ahmet Ö. ve Elif E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

105 SAYFA İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 105 sayfadan oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, şüpheli avukatlardan 11’inin ‘milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen dernekler kapsamında kanun hükmünde kararname ile kapatılan Nizam Hukukçular Derneği’nde yönetici ve üye olduğunu’ belirtti. Avukatlardan 11’inin ByLock kullanıcısı olduğunu kaydeden savcı, bazı şüphelilerin kapatılan Bank Asya’ya yüklü miktarda paralar yatırdığının belirlendiğini vurguladı.

‘ÖRGÜTÜN YÖNLENDİRMESİYLE HUKUK FAKÜLTESİNE GİRDİM’

İddianamede dosyada şüpheli bulunan ancak itirafçı olarak örgüt ile ilgili bilgiler veren avukatların ifadelerine de yer verildi. Şüphelilerden Halil Elsem C., FETÖ ile tanışmasının okul yıllarına dayandığını anlatarak şunları söyledi:

“2008-2009 öğretim yılında, bir savcı okulumuza geldi. Bizi hakim savcı olmaya teşvik etti. Beni de bu şekilde hukuk fakültesine yönlendirdiler. Üniversiteyi kazanınca örgüte ait öğrenci yurdunda ve son iki yılda ise özel bir evde kaldım. Görüşmelerde telefonlarımızı tedbir amacıyla uçak moduna alıyorduk. Sosyal medyada hükümetin yolsuzlukları hususunda yazılar yazmamız istendi. Daha sonra bizim telefonlarımıza ByLock isimli program yüklendi. Askere gidip geldikten sonra örgütle ilgili tüm bağımı kopardım.”

‘BYLOCK YÜKLEDİ’

Yine itirafçı olarak bilgiler veren avukatlardan Ahmet Ö. ise kendisinin de yönlendirme sonucu hukuk fakültesine girdiğini belirterek, “Örgüte ait Fen Lisesi’nde okudum. Daha sonra örgütün dersanelerinde burslu olarak eğitim gördüm. Bekin Savran’ın evinde 2-3 haftada bir sohbet toplantılarına katıldım. Telefonlarımıza ByLock yükledi. Askerden sonra örgütle bağımı kopardım” diye savunma yaptı.

Savcı, tüm şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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