FETÖ’cü Amerika

Birkaç kez, “Amerika FETÖ’nün müttefiki” diye yazdım, tescil oldu

Evet, elimde belge, bilgi yoktu ama Amerika’dan gelen açıklamalar, terörist başı Fethullah Gülen’in iadesini savsaklamaları beni rahatsız etmişti. Ancak bu kez Amerika fena yakalandı ve yazdıklarımı teyit etti.

Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletlerinin müttefikidir.

Türkiye’nin müttefiki değildir.

Israrla iddiamı tekrarlıyorum.

Nedenini anlatayım.

Amerika Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komitesi’nde yapılan bir oturuma, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu iddia edilen eski emniyet amiri ve akademisyen Ahmet Sait Yayla, konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’den tek bir yetkilinin çağrılmadığı bu komiteye gelen Yayla Gülen’in darbe girişimi ile ilgisi olmadığı yalanını ballandıra ballandıra anlattı.

Amerikalılar hayran kaldılar.

Müttefikleri Türkiye 15 Temmuz’dan bu yana bas bas bağırıyor Obama’ nın ve Kerry’nin yüzlerine baka baka, “ FETÖ kanlı darbe girişimine kalkıştı. 250 masum vatandaşı öldürdü.” Diyor.

Ama malum ilişkileri var Fethullah Gülen ile Amerika’nın.

Amerika her yıl milyonlarca dolar veriyor Fethullah Gülen’e.

Neyin karşılığı veriliyor bu para?

Türkiye’de darbe yapsın diye mi?

Amerika bu ilişkilerin hesabını da vermeli.

Terör örgütünün temsilcisini muhatap alacaksın ama Türkiye Cumhuriyeti Devletini muhatap almayacaksın değil mi?

Pardon Türkiye valiliğine soyunan büyükelçine “terör bulaşan belediyelere kayyum atanmasına karşı çık” diye talimat vereceksin öyle mi?

Neyin peşindesin Amerika?

Bir yandan FETÖ bir yandan PKK diğer yandan da Amerika Bayrağı taşıttığın PYD/YPG terör örgütlerine sahip çıkarsan Amerika’nın terör örgütlerinin müttefiki olduğu çok net şekilde kesinlik kazanıyor.

Daha açık mı yazayım?

Fethullah Gülen’i koruyup iade etmiyorsan FETÖ ile müttefiksin,

Temsilciler Meclisine FETÖ’cü alıp Türkiye’yi almıyorsan FETÖ ile müttefiksin,

HDP’li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkıyorsan PKK ile müttefiksin,

İşbirliği yapıp silah, mühimmat ve bayrağını veriyorsan PYD/YPG ile müttefiksin.

Bu tabloda ortaya çıkarıyor ki Türkiye ile müttefik değilsin…

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