FETÖ izdihamından çıkan mucize

Yaklaşık 2,5 hafta kaldığım Türkiye tatilim dün dramatik bir sonla sonlanabilirdi.

Ancak her zaman bir mucizeler olur ya onu bizzat yaşadım.

Bodrum ile başlayan tatilimin İstanbul ayağından Stockholm’e dönerken hayatta yaşamadığım bir olay ile karşılaştım.

Samatya’dan Atatürk Hava Limanına istikametine sabahleyin yoğun bir trafik vardı. Doğma büyüme İstanbullu olduğum için genelde o taraftan şehir merkezine yoğun trafik olur hep ancak bu sefer Aksaray istikametinden Atatürk Hava Limanına yoğun bir trafik beni karşıladı.

Yolda çalışma varmış. Sabahın o saatinde. Sonra o meşhur bilindik hava limanı güvenliği için kontrolüne takıldım. Kalkış saatinden saatin tam 3 saat önce çıktığım hava limanı yetişmesine yetiştim.

Ancak sonra polisten çıkışa sıra geldi. Burada yazın yaşanan izdiham aynı şekilde devam ediyor. Hatta daha da kötüleşmiş. Eskiden yabancı ile Türk vatandaşları ayrılıyordu. Şimdi o gişeleri kaldırmışlar. Türk ile yabancılar aynı polis gişelerine giriyor. O nedenle izdiham had safhada

UÇAĞIN KAPILARI KAPANMIŞ PERONDA

İşte bu izdiham sonucunda 502 nolu uçuş kapısına ulaşabildim. Benim elimde olmayan nedenlerle başıma neler geldi. Uçağı bile kaçırmıştım. Uçağa giden son kapıdaki gençler Tandoğan Bey sizi anons ettik, gelmeyince bagajdan bavulunuzu aldırdık maalesef dediler.

O kadar rica etsem de uçak kapılarını kapadı kusura bakmayın dediler. İşte içimdeki isyanı siz düşünün. FETÖ’suna da saydırarak başladım. Uçacağım İstanbul-Stockholm hattı 3 saat alıyor uçak ile ben 3 saat önceden evden çıkmama rağmen uçak kaçırıyorum. İşte bu başımın dönmüşlüğü ile bunu nasıl tersine çevirebilirim diye düşünmeye başlayınca hep insanın içinde bir mucize duygusu vardır ya işte o gerçekleşti.

BİR TELEFON İLE MUCİZE GERÇEKLEŞTİ

İşte gazetecilik refleksi ile ilk kez kendim için bir şey yaptım. Uçtuğum Atlas Global’in Stockholm merkezini arayarak rica da bulundum.

İşte sağ olsunlar Stockholm’den Atatürk Hava Limanına gelen telefon ile o kapanan kapı benim için açıldı.

Olmayacak şeyler olurmuş ya işte oldu dedim.

Atlas Global’ın İskandinavya’da temsilcisi Ayşe Mısırlı’ya hemen mesaj atarak teşekkür ettim.

Yani umudumun bittiği andı o telefonu Stockholm’deki Atlas Global’ın yetkilisine çevirdiğim de.

“Çıkmayan canda umut vardır” derler ya bunu ben bizzat yaşadım. O kapıdaki genç tamam Tandoğan Bey uçağa sizi alıyoruz dediği an çok sevindim.

Gençte olmayacak şeyi yapıyoruz diyerek gerçekleşen mucizenin altını çizdi.

TÜRKİYE İÇİN ONDAN UMUTLUYUM

Konu hele bir ülke ise daha da umutlu olmalıyız. Bu yazıyı da onun için kaleme aldım. Stockholm’e alçalmak üzere kaleme aldığım bu yazımda yaşadığım o sıcak dakikaları düşündüm.

Yaklaşık 3 dakika içinde bir mucize yaşandı. Uçaktan alınan bavulum tekrar uçağa getirildi. Ben uçağa gittim. Uçak kaldırıldı. Bazen filim sahnelerinde bu sahneleri görmüştüm.

Orada kapılar tekrar açılmazdı ben açtırdım. Türkiye için de umutsuz olanlara sesleniyorum. Umut her zaman çok yakınımızda. O an gelmeye görsün, işte benim yaşadıklarım ülke için de geçerlidir.

Ben bu yaşadıklarımdan sonra da umutlandım.

Bir Mustafa Kemal Atatürk, sınıra dayandığında ortaya çıkar. Kapıları açar. Servisin ile her şeyin ile bir mükemmelsin.

Bir olumsuzluğu mucizeye döndürdüğün için teşekkürler Atlas Global.

