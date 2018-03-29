“FETÖ sadece bir terör örgütü değil, terör ve istihbarat örgütüdür” diyen Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile konuştum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşünü kana bulayacak olan saldırı Kayseri Emniyetinin başarılı bir operasyonuyla engelledi. Bu istihbaratı nasıl edindiniz?

Kulular: FETÖ’nün kahpe bir terör örgütü olması bir yana diğer önemli bir hainliği ise istihbarat örgütü olması ve bazı ülkelerin istihbarat örgütlerine taşeron olmadır. DEAŞ’ın Kayseri hücresine saldırı emrini, DEAŞ örgütünün Suriye İmamı tarafından verildi. FETÖ’nün bilindik isimlerinden Emre Uslu saldırı planı öncesinde Twitter hesabından 22 Haziran’da şu paylaşımı yapıyor;

‘RTE rejimini tanıyorsam, adalet yürüyüşüne katılan kitle İstanbul’a yaklaşınca İzmit’te saldıracaktır.’

Biz Kayseri Emniyeti olarak yaptığımız istihbari çalışmalarımız neticesinde yapılması planlanan bu saldırıyı tespit edip engelledik.

IŞİD operasyonunuz da bir saldırıyı engelledi.Bu istihbarat da aynı kaynaktan mı?

Kulular: “Evet, aynı şahıs başka bir Tweet paylaştı ve dedi ki;

‘uzman gözüyle baktığımda ‘adalet yürüyüşüne saldıracak’ denilerek yapılan IŞID operasyonu, yürüyüşü durdurmanın altyapısı için yapılmış.’

Yani, bu şahsın Temmuzda saldırı olacağı paylaşımından kısa bir süre sonra 1 Temmuz’da Suriye’den verilen emirle Kayseri IŞID hücreleri harekete geçiriliyor. Saldırı amaçlı yola çıkan örgütün kullandığı araçta AK Parti’nin logolarının bulunduğu şapka ve kaşkoller yakaladık.

Emre Uslu’nun da paylaşımıyla amaçladığı bu saldırıyı hükümet yaptırdı algısı oluşturularak kaos çıkarma hedefleniyordu.”

FETÖ ve IŞİD yani DEAŞ arasında işbirliği ilişkisi var mı?

Kulular: “FETÖ- DEAŞ işbirliği de var, FETÖ/PKK/PYD/YPG işbirliği de var. Ve işte az önce söylediğim gibi tekrar vurgulayayım ki arkalarında istihbarat güçleri de var. CNN ve BBC kanallarının da o esnada anında canlı yayına geçmeleri de manidardır.

Batılı devletlerin FETÖ üyelerini bugün ülkelerinde besliyor olmaları, örgütün liderini hala teslim etmemeleri zaten bu yapının korunduğunu ve kullandığını göstermektedir.

Örgütün kripto yapısı ve yöntemleri, diğer terör örgütlerine göre daha profesyonel.

İşte bu nedenle oluşturdukları yapıya sadece terör örgütü dememiz doğru olmaz. Terör ve istihbarat örgütü olarak tanımlamamız gerekir.”