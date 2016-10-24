FETÖ darbe yapacak diye uyarmışlar

AK Parti Milletvekilleri parti yöneticilerine zaman zaman, “ FETO darbe yapacakmış” demişler. Ancak AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve parti yönetimi, “Geçin onu bu devirde darbe mi olur?” demişler.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin “pat” diye, “15 Temmuz’dan önce Parti teşkilatlarınızla darbe provası yapıtınız mı?” diye sorduğunu yazdı.

Ataş’ın, “Darbeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz ki, çünkü o geçmişte kalmış” diye yanıt veriyor.

Bu cümlesinde bir sıkıntı yok ama devamı geliyor:

“Milletvekillerimiz zaman zaman Meclis’te FETÖ’cüler darbe yapacakmış” diyorlar şeklinde devam ediyor ATAŞ.

İşte bu sözler tam bir itiraf niteliğindedir.

AK Parti Milletvekilleri “FETÖ’cüler darbe yapacakmış” diye konuşurlarken gerçeği ifade ediyorlarmış ama AK Parti Teşkilat Başkanı ve Yönetimi bu sözleri ciddiye alıp bir araştırma yapma gereği duymamış.

İşin vahim tarafı budur.

Ataş ve AK Parti Yönetimi “binde bir” ihtimal dahi vermiyorlarmış FETÖ’cülerin darbe yapacağına.

Sadece AK Partililer değil toplumun belki de çok büyük bir kesimi de Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da Muhalefet Partileri de FETÖ’cülerin askeri bir darbe yapacaklarını düşünmüyorlardı.

Ancak AK Partili bazı milletvekilleri zaman zaman parti yönetimini uyarmışlar ki Selvi’nin bu yazısında yer alan AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın ifadesi ile açıkça ortaya çıkıyor.

Şimdi AK Parti’ye ve Darbe Araştırma Komisyonuna düşen görev “FETÖ’cüler darbe yapacakmış” sözlerini zaman zaman dile getiren AK Parti Milletvekillerine, “Kimlerden duydunuz?” diye sorarak bu işin peşine düşmektir.

Çünkü yıllarca kitap yazan, TV ve Radyo Programlarını yapan Gazeteciler ve aydınlar Fetö’cülerin darbe yapacağını bas bas bağırdılar.

Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Şike davaları gündem konusu olunca bu iddialar giderek ayyuka çıktı ama AK Parti Yöneticileri “beraber yürüdük biz bu yollarda” sloganı ile Gülen’in yargısız infaz yapan polislerine, savcılarına, hâkimlerine destek verdiler.

Ta ki 17 Aralık olunana dek.

17 Aralık bir milat olarak kabul ediliyor ama asıl kalıcı mücadele 15 Temmuz sonrası Yani FETÖ darbe girişimi sonrası çok sert ve tavizsiz şekilde başladı.

Bazı AK Parti milletvekillerinin zaman zaman, “FETÖ’cüler darbe yapacakmış” sözünün önemi ortaya büyün çıplaklığı ile çıkıyor.

Selvi’nin yazısında yer alan itiraf AK Parti Yönetiminin ciddiye almadığını ortaya çıkarıyor.

Ayrıca AK Partinin 14 yıldır tek başına nasıl iktidarda kaldığı da yazıda ortaya açıkça konuyor.

Bu da AK parti teşkilatının nasıl aktif bir yapıya sahip olduğudur.

15 Temmuz gecesi haberleşme ağının örneğini ortaya Koyan Teşkilat Başkanı Ataş’ın anlattıklarının diğer siyasi partilere ders niteliğinde olması lazım.

Bir partinin üye sayısı onu iktidara taşıyan en önemli faktördür.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...