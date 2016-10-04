Türkiye Fethullah Gülen’in iadesinin istendiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dosyayı Amerika’ya gönderip “yargı kararı sonuçlanıncaya kadar da tutuklanmasını istedi. Gülen tutuklanır, Türkiye’ye iade edilirse FETÖ dağılır mı?

PKK terör örgünün 1 numaralı ismi bebek katili Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iadesi ve ömür boyu hapse mahkûm olması sonucunda yerine geçen Murat Karayılan PKK’nın dağılmasını engelledi.

PKK o günden bu yana terör faaliyetlerini sürdürüyor.

Ancak PKK ile FETÖ arasında da fark var.

PKK Türkiye, Irak, Suriye üçgeninde bağımsız bir Kürt Devleti ya da Türkiye topraklarında Kürdistan özerk bölgesi istiyor.

FETÖ ise demokratik laik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve İslam Devleti kurmak istiyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti her iki terör örgütü tarafından yıkılmak, parçalanmak istiyor.

PKK 35 yıldır terör faaliyetlerini batılı devletlerden aldığı destek ile sürdürüyor.

FETÖ ise sırtını Amerika’ya dayıyor.

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi için 15 Temmuz darbe girişimi dosyalarının Amerika’ya gönderildiğini açıkladı.

Türkiye bu talebinde ayrıca Gülen’in iadesi Amerika yargısında verilinceye kadar da tutuklanmasını talep etti.

Şimdi Amerika’dan gelecek yanıt belli. “Tutuklanmaya da Türkiye’ye iadeye de yargı karar verir” diyecek Amerika’nın sözcüleri.

Yani bugüne kadar yaptıkları gibi yine Türkiye’yi oyalayacaklar.

Peki, diyelim ki Amerikan Yargısı Fethullah Gülen’i tutukladı ve yargılama sonucunda da Türkiye’ye iade etti.

Bu durumda FETÖ dağılır mı?

Gülen’in yerine başka bir isim FETÖ’nün başına geçip 40 yıldır sürdürdükleri faaliyetlerini devam ettirebilir mi?

Fethullah Gülen’de Öcalan gibi bir yerde hapse mahkûm olursa FETÖ’yü oradan yönetebilir mi?

Ben açıkçası sanmıyorum. Fethullah Gülen’in tutuklanması örgütün sonu olur ve çok kısa sürede dağılabilir.

Türkiye tartışmasız haklı Gülen’in iadesini istemekte.

Amerika ise yüzde bin haksız Gülen’i iade etmemekle.

Amerika’nın inadı ise Türkiye-Amerika ittifakına asla yakışmamaktadır.

Daha önceleri de yazdığım gibi Amerika Türkiye’nin değil Fethullah Gülen’in müttefikidir, FETÖ, PKK ve PYD/YPG gibi terör örgütlerinin müttefikidir…

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