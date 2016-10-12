Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 23 ülkeden 390 paraşüt pilotunun katıldığı 17’nci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da düzenlenen törenle başladı.

Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali’nde Ateş şovları ve ardı ardına havalanan yamaç paraşütleriyle renklenen törenin ardından Vali Amir Çiçek ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle uçtu.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festival, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1965 rakımlı Babadağ’ın 1700 metre pistinde düzenlenen törenle başladı. Muğla Valisi Amir Çiçek, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı DP’li Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı 100’e yakın yamaç paraşütü pilotu katıldı. Fethiye Belediye Bandosu’nun konser verdiği törende, paraşütlerin kalkışı sırasında yapılan ateş şovu ilgiyle izlendi.

Festival komitesinin talimatıyla Babadağ’dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri ise gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Saatcı, geniş kapsamlı bir festival organize ettiklerini belirterek, gösterilerin sadece Ölüdeniz Mahallesi’yle sınırlı kalmayacağını söyledi. Göcek Mahallesi ile ilçe merkezinde de gösteriler yapılacağını anlatan Saatcı, hava oyunlarının gelecek yıllarda tüm Muğla’yı kapsayacak şekle bürünmesi için çalışacaklarını belirtti.

‘HİÇBİR MADDİ KAYGIMIZ YOK’

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Babadağ’da güven içinde havacılık yapılabilmesi için kurum olarak tüm desteği verdiklerini kaydetti. Babadağ’daki görevlerine ilişkin zaman zaman olumsuz söylemlerin kulağına geldiğini anlatan Atılgan. THK’nın hava sporlarında güvenlik önlemlerini arttırmaktan başka hiçbir maddi kaygısı olmadığını aktardı.

Katılıcılara seslenen Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ise güvenlik güçleri Güneydoğu’da terörle mücadele ederken, kendilerinin de ülkelerine ekonomik girdi sağlayabilmek için turizm bölgelerinde faaliyetler düzenlediklerini belirtti. Turistik faaliyetleri arttırmayı milli görev kabul ettiklerini vurgulayan Çalık,

“Fethiye’de 25’in üzerinde sportif turizm faaliyeti var. 15 günü doldurabilecek aktiviteler ilçemizde düzenlenmekte. Bunların içinde en önemlisi yamaç paraşütüdür. Bu yıl 80 binin üzerinde yamaç paraşütü Babadağ’dan havalandı. Teleferik projesinin tamamlanması, kalan eksiklerinde giderilmesiyle Babadağ turizmin parlayan yıldızı haline gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

dedi.

Türkiye’nin en önemli coğrafyalarından birinde önemli bir festivali başlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Amir Çiçek ise organizasyonda görev alan yetkililere teşekkür etti. Babadağ Teleferik Projesi’nin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını belirten Çiçek, “Umarım 2018 içinde Babadağ’a teleferikle çıkma şansı da yakalayacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Babadağ, sadece yamaç paraşütüyla uçmak isteyenlerin değil, bu eşsiz manzarayı izlemek isteyenlerinde akınına uğrayacak. Bu manzarayı izleyenlerin kalbi güzellikle dolacaktır” diye konuştu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTULAR

Tören sonunda ilk kez Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçmaya hazırlanan Başkan Saatcı, Vali Amir Çiçek’i yamaç paraşütü yapmaya davet etti. Daveti geri çevirmeyen Vali Çiçek, hazırlıklarını yaptıktan sonra piste geldi. Vali Amir Çiçek, Başkan Behçet Saatcı ve Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Cesur, pilot eşliğinde 1700 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yaptı. Dünyanın en iyi 30 akrobasi pilotunun davet edildiği festival kapsamında Babadağ’dan yamaç paraşütleriyle birlikte yelken kanatlar havalanacak. Yamaç paraşütleriyle yapılacak akrobasi şovlarının yanında, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri Belceğiz Plajı’ndan izlenebilecek. Festival 15 Ekim’de sona erecek.

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