Muğla’nın Fethiye İlçesi’ndeki Nif Mahallesi’nde bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Kiraz Festivali’, en iyi kiraz yetiştiricisi ve kiraz yeme yarışmasıyla renklendi.

Fethiye Belediyesi tarafından Nif Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kiraz festivali, Fethiye Belediyesi Mehter Takımı’nın konseriyle başladı. Konserin ardından juri tarafından en iyi kiraz yetiştiricisi seçildi.

Daha sonra ‘En hızlı kiraz yeme yarışması’ gerçekleştirildi. 4 yarışmacı önlerine konulan birer kilo kirazı en hızlı şekilde bitirmek için yarıştı. Yarışmaların sonunda en iyi kirazın üreticisi Cengiz Gökmen seçilirken, bir kilo kirazı ise en hızlı Mehmet Ali Özel yedi. Yarışmaların birincilerine çeyrek altın hediye edildi. Festival, yerel sanatçı Mustafa Selçukoğlu’nun konseriyle devam etti.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, festivalin amacının toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve ürünleri tanıtmak olduğunu söyledi. Nif’te üretilen kirazın bir marka olduğunu anlatan Atay şöyle dedi: