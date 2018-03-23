En büyük yatırımlar bu yıl arka arkaya hizmete girecek Yenimahalle için bu sene kurdele kesme senesi olacak

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar; “Yenimahalle gelişiyor kalkınıyor. Esnaf memnun, yaşayanlar memnun. Ankara da nüfusuna göre en az suçun işlendiği ilçe Yenimahalle’dir.”

Ankara’nın gözde belediyelerinden Yenimahalle sosyal belediyecilik anlayışıyla adından sıkça bahsettiriyor. Fethi Yaşar 9 yıllık görevi süresince yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başarmış bir belediye başkanı.

“Yenimahalle için bu sene kurdele kesme senesi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını Yenimahalle de hep beraber bu yıl açacağız” diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar dokuz yıllık belediyecilik süresini gazetemize anlattı.

DEVLETİ 9 SENEDİR TANIYORUM

Fethi Yaşar, “Ben devleti dokuz senedir tanıma fırsatı buldum. Daha önce askerliğimi yaptım, vergi verdim, sigorta yatırdım. Şimdi devletin içindeyim. Yani masanın bu tarafında oturuyorum. Kaynaklar verimli kullanıldığında Türkiye’de her şeyi yapabilirsiniz. Türkiye’de idarecilerin parası var. Yeter ki o kaynakları kendi parası gibi kullanacak idareciler Türkiye’de görev alsın.

Biz bunu Yenimahalle’de başardık. Ben ana belediye binamızdan başka bir tane bile bina almadım. Bugün her mahallemizde bir iki tane belediye binamız var. Hatta Çankaya’ya geçen Çayyolu’ndaki 8 mahallemizde de binamız var. Yenimahalle güzel bir şehir her gün değerini artırıyor” dedi.

YENİMAHALLE YAŞAYAN BİR ŞEHİRDİR

Yaşar; “Yenimahalle yaşayan bir şehirdir. İnsanlar, güzel bir konutta oturabilir. Burada sokağa indiğinde nefes alacak alanlar var, spor yapacak alanlar var, kültür sanat var. İnsanlar yüzme havuzlarında yüzebiliyorsa, parklarında çocukları oynayabiliyorsa, okulları ibadethaneler temiz ve bakımlıysa o şehir tercih edilir. Sadece burada değil tüm dünyada da tercih edilir. Biz Yenimahalle de bunu gerçekleştirdik” diyerek şöyle devam etti.

“Artık ilçemizdeki pazar yerleri sosyal alanlara dönüştü. Pazar yerlerimiz bir gün değil 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olan kuruluşlar oldu. Halkın hizmetinde yaşam alanları olarak yüzme havuzları hamamlar ve gençlik merkezleri de yer alıyor.

KENDİ KAYNAKLARIMIZLA YAPTIK

Cumhuriyet’in başkenti Ankara’ya donanımlı bir kültür merkez yapmak Yenimahalle Belediyesi’ne nasip oldu. Cumhuriyet’in kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı sanat ve sanatçıda görmüş, eğitimde görmüş. O günün şartlarına rağmen operayı yapmış ama aradan 90 yıl geçmiş. Cumhuriyet’in başkenti Ankara’ya donanımlı bir kültür merkez yapmak Yenimahalle Belediyesi’ne nasip oldu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ni yaptık karşısına Ankara Konağı’nı yaptık. Belediye bunların hepsini kendi kaynaklarıyla yaptı.

Biz bu yaptıklarımızı sosyal belediyecilik anlayışımızla hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden onlar için yaptık”

KAYMAKAMLIK BİNASINI TAŞIYACAĞIZ

Dokuz yıl boyunca Yenimahalle’de birçok projeye imza atan Başkan Fethi Yaşar çalışmaların başarısının birazda genel yönetimlerle ve bürokrasiyle uyum içinde çalışılmasıyla olduğunu vurgulayarak şu şekilde devam etti;

“Genel yönetimle, yerel yönetim uyum içinde çalıştı. Nüfus müdürlüğünün ne ihtiyacı varsa karşıladık. Emniyet müdürlüğünün ne ihtiyacı varsa karşıladık. Yakın bir zaman da kaymakamlık binamızı da Yenimahalle semt pazarının yanındaki boş arsaya alacağız. Sayın cumhurbaşkanımıza çıktık. Bu boş arsayı tescil ettirdik. Ben planlarını yaptım belediye ve kaymakamlık binası yan yana Yenimahalleli geldiğinde belediyede işini halledecek buradan da hemen kaymakamlık binasına geçebilecek. Yenimahalle’ye bir simge katacak güzel bir proje olacak.”

Yaşar; “Yenimahalle gelişiyor kalkınıyor. Esnaf memnun, yaşayanlar memnun. Biz anketler yaptırıyoruz o anketlerde bunlar görülüyor. Sokakta vatandaşla da gezdiğimde de görüyorum. Ankara da nüfusuna göre en az suçun işlendiği ilçe Yenimahalle’dir. Buda çok önemli. Çünkü burada polis ile zabıta uyum içinde çalışıyor. Bize gelen bir şikâyeti kolluk kuvvetleri çözecek ise onlara gönderiyoruz. Onlara gelen bir şikâyet bizim çözebileceğimiz bir şeyse bize yönlendirilir” dedi.

TÜRKİYE’NİN HUZURA İHTİYACI VAR

Yaşar; “Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Siyasetin kirli dilinden kurtulup Anadolu Erenlerinin barış diline ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Ben dünyanın önemli bir bölümünü gördüm nereye giderseniz gidin iki gün sonra burnunuza buram buram Türkiye kokar. Nereye giderseniz gidin Ankara kokar, Afyon kokar, Nevşehir kokar. Nereyi özlüyorsan o şehir aklına gelir” diyerek şu ifadeleri kullandı.

“Birbirimizi sevelim Cumhuriyeti ve değerlerini yaşatarak kardeşçe ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun bu ülkenin eşit yurttaşları olarak yaşayalım. Cumhuriyet’in bir vatandaşı olarak gelecek kuşaklara doğru bir Türkiye ve doğru kentler bırakmak için mücadele etmeliyiz. Herkes gücü yettiği kadarda çalışıyor. Benden öncekilerde çalıştı. Bende çalıştım, benden sonrakilerde çalışacak”

BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ ÜRETİME ÇEVİRMELİYİZ

Yaşar; “Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Yenimahalle farklı bir ilçe haline geldi. Alt yapısı en güçlü belediye olarak Türkiye’de 520 aracı olan tek belediye. Bunlar sıfır araçlar şu an da memuruna, işçisine, maliyeye, sigortaya bir kuruş borcu olmayan bir belediye. Bu da belki ticaretten gelmemin etkisi. Daha güzel olacak. Halkımız hak ettiği, istediği gibi yaşayacak.

Yenimahalle’deki pazarlarımıza girin dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sebzeyi meyveyi bir arada göremezsiniz. Bu ülkenin kıymetini bilelim. Solcusu da bilsin, sağcısı da bilsin. Bu ülke toprakları işlediğimiz zaman üretici kar ettiği zaman sanayici kar ettiği zaman devlet milli hasılayı öğütecektir. Daha çok refah gelecektir. Biz bütün gücümüzü üretime çevirmeliyiz.

Dışardan ucuz getirmekle olmuyor. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk: ‘Ekonomik bağımsızlığına kavuşmamış milletler başkalarının kulu olmaya mecburdur’. Bunu nasıl yapacağız? Çok çalışarak, bu toprakları işleyerek yapacağız. Sanayiyi daha güçlendirerek hayvancılığı tarımı daha güçlendirerek yapacağız. Bunun içinde hangi düşünce de olursa olsun mücadele etmeliyiz” diyerek milletçe bir olmanın ve bağımsız ekonominin altını çizdi.