Yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek evlendi

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İtalya’da yaşayan Yönetmen ve Senarist Ferzan Özpetek, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile evlendi.

Haftalık magazin dergisi Chi’nin aktardığına göre, Roma Belediyesi’nde gerçekleşen Ferzan Özpetek’in nikahına, sadece çiftin çok yakın 15 kadar arkadaşı katıldı.

Özpetek’in ve Pontiselli’nin, özel hayatlarına saygı duyulması gerekçesiyle, nikahın yapıldığı salona gazetecilerin alınmasını istemediği öğrenildi.

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Chi dergisi, nikaha ilişkin özel haberin, Çarşamba günü piyasaya çıkacak olan edisyonlarında yer alacağını duyurdu.

İtalya’da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasası, geçen Mayıs ayında mecliste kabul edilmişti.

Ferzan Özpetek, İstanbul Kırmızısı’ndan sonraki eseri olan “Sen Benim Hayatımsın adlı kitabını, 15 yıldır birlikte olduğu Simone Pontesilli’ye adamıştı.

Kitabında Roma’da geçirdiği 40 yılı, hayatına giren insanları anlatan Özpetek, bunun aynı zamanda bir aşk romanı da olduğunu söylüyordu.

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