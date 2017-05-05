Şarkıcı Ferhat Göçer, son hit şarkısı “Aşkın Mevsimi Olmaz ki” için hayranlarından gelen videolardan oluşan klibi yayımladı. Göçer, klibi izleyenler tarafından belirlenecek bir isimle düet yapacak.

Ferhat Göçer’in “Sen söyle, biz milyonlara ulaştıralım” çağrısı üzerine “Aşkın Mevsimi Olmaz ki” şarkısını seslendiren amatör müzisyenler, sanatçıya toplam 156 video gönderdi. Elemeler sonrası 13 farklı ismin performanslarının yer aldığı videolardan oluşan bir klip hazırlanırken, ilk gösterim Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Göçer’in, klipte yer alan 13 amatör şarkıcıdan biriyle düet yaparak, “Aşkın Mevsimi Olmaz ki” şarkısını yeniden yorumlayacağı belirtildi. Sanatçının düet yapacağı ismin, Ferhat Göçer’in sosyal medya hesaplarında ve şarkının youtube linkinin yorum kısmında, izleyicilerin yapacağı yorumlarla belirleneceği açıklandı.

Göçer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dostlar, şarkımız ‘Aşkın Mevsimi Olmaz ki’ sizlerin gönderdiği videolarla hazırladığımız yeni klibiyle yayında. İzleyip favorilerinizi yazarsanız sevinirim. Klipteki en gözde yorumcunuz kim olacak merak ediyorum” ifadesini kullandı.

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