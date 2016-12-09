Fenomen gaspçı uslanmadı

ADANA’da, daha önce işlediği bir suç için gözaltına alındığında, ‘Aha dayıya sor’ demesiyle internet fenomeni haline gelen 19 yaşındaki Hasan Tanrıkulu, bir lise öğrencisinin cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla polisler tarafından adliyeye götürülürken bu kez, “Kaynanama selam söylüyorum. Beni ziyarete gelsin” dedi. Gasp zanlısı Tanrıkulu, tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi’nde arkadaşı ile dolaşan 17 yaşındaki A.D.’nin yolunu kesen Hasan Tanrıkulu, elindeki ayetler yazılı kartı uzatıp satmak istedi. Satın almak istemeyen A.D.’ye “Bari 3-4 lira ver de eve ekmek götüreyim” diyen Tanrıkulu, 5 lira para aldı. Daha sonra yerde bulduğu cam şişeyi kıran Tanrıkulu, iddiaya göre kendi kolu ve vücudundaki jilet izlerini gösterip, “Seni de bu hale sokarım. Cep telefonunu ver” diye tehdit etti. Bunun üzerine A.D. cep telefonunu Tanrıkulu’na verdi. Zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Gasp sonrasında evine giden A.D., durumu ailesine bildirdi. A.D.’nin ailesi polise başvurarak şikayetçi oldu. Lise öğrencisi, kendisini gasp eden kişinin geçtiğimiz yıl bıçaklı gasp suçundan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilirken, gazetecilere ‘Aha dayıya sor’ diyerek internet fenomeni haline gelen Hasan Tanrıkulu olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Hasan Tanrıkulu, gasp iddiasını kabul etmedi. İfadesinde iftiraya uğradığını ileri süren Tanrıkulu, “Cep telefonunu kendisi verdi. Ben de götürüp sattım. Evime, çocuklarıma ekmek götürdüm” diye savunma yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasan Tanrıkulu, gazetecilere, “Kaynanama selam söylüyorum. Beni ziyarete gelsin” dedi. Adliyeye sevk edilen Hasan Tanrıkulu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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