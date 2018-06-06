Ali Koç’un Fenerbahçe’ye başkan seçilmesinin ardından ilk transferi, anlaşmaya vardığı Fransız sportif direktör Damien Comolli İstanbul’a geldi.

Comolli, genç yeteneklerin bulunup pahalı ücretlerle satılmasıyla ününü duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç’un ısrarla futbol direktörlüğü getirmek istediği Fransız futbol adamı Damien Comolli,dün gece

Lyon’dan İstanbul’a geldi. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Comolli, “Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. Kendisinin daveti üzerine Türkiye’ye geldim” dedi.

Kendisinin Fenerbahçe’de futbol direktörlüğü yapıp yapmayacağı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Comolli, “Henüz bunu konuşmak için erken” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün Damien Comolli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Comolli’nin göreve başladıktan sonra ilk olarak yeni teknik direktörü getirmesi bekleniyor. Bu hamlenin ardından Comolli’nin izlediği 100’ün üzerindeki oyuncu arasından transferler yapılacak.

Damien Comolli daha önce Premier Lig’de Arsenal, Tottenham, Fransa Ligue 1’de Saint-Etienne ve yine Premier Lig’de Liverpool kulüplerinde görev aldı.

Comolli, Ali Koç’un 1907 Derneği başkanlığı yaptığı sırada İstanbul’a gelip dernekte konuşmacılık yapmıştı.