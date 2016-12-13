Fenerbahçe’ye Antalya’da tutunamadı

SPOR Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçı Antalyaspor 1-0 kazandı. Antalyasporlu taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Karşılaşmayı toplam 15 bin 500 biletli seyirci izledi.

SPOR Toto Süper Lig’de oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasında, mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır para atışını saha kenarındaki bir çevik kuvvet polisine yaptırdı. Bu aynı zamanda Türkiye’de bir ilk oldu.

Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde, İstanbul’da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenler için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Antalyasporlu futbolcular seremoniye üzerinde ‘Vatan Size Minnettardır’ yazılı siyah pankartla çıktı. Ayrıca, kırmızı beyazlı futbolcular seremonide, önünde ‘Vatanımızın Neferiyiz’ yazılı ve polis arması olan, arkasında ‘Çevik Kuvvet Polis’ yazan tişört giydi.

PARA ATIŞINI POLİS YAPTI

Saygı duruşunun ardından mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, para atışını saha kenarındaki bir çevik kuvvet polisine yaptırdı. Sahaya gelen polis memuru Türkiye’de ilk kez bir karşılaşma öncesi top ve kale seçimini belirleyen atışı yaptı. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Samuel Eto’o’ya top-kale seçimi yaptıran polis memuru, daha sonra hakem ve oyuncularla kol kola girerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: “İlk 10 dakika hariç çok iyiydik”

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 14’üncü hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor’a 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, “İlk yarıdaki oyunumuz, şu ana kadar gördüğüm en kötü oyunumuzdu” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, maç sonrasında değerlendirmede bulundu. Maçtan sonra oldukça üzgün görünen Advocaat, sözlerine “Maçı 1-0 kaybettik” diye başladı. Hollandalı teknik adam, “Eğer karşılaşmaya bizim bu akşam ilk yarıda başladığımız gibi başlarsanız, zaten galibiyet istemeniz çok da zorlaşıyor. Gerçekten çok kötü bir görüntü ile başladık karşılaşmaya. Özellikle ilk yarıda bu şekilde bir görüntü sergiledik. İlk yarıdaki oyunumuz, şu ana kadar gördüğüm en kötü oyunumuzdu. Eğer, sahaya doğru mantalite ile çıkmazsanız ki, bu akşam çok sayıda oyuncumuz formda değildi. Maçı kaybetmeniz de olası bir sonuç olarak karşınıza çıkıyor” diye konuştu.

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