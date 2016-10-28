Fenerbahçe zor maç

KARDEMİR Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe deplasmanında kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Kardemir Karabükspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe katılmazken Kokalovic takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanın bitiminde açıklama yapan Igor Tudor, Fenerbahçe’nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirtti, “Büyük bir camia ve büyük taraftarları var. Büyük maçların motivasyonu ayrı oluyor. İstanbul’da bizi zor bir maç bekliyor. Maçta elimizden geleni yapacağız, iyi hazırlanıyoruz” dedi. Fiziksel olarak çok iyi durumda olduklarını ifade eden Tudor, şöyle devam etti:

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“Çok iyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Taktiksel anlamda da iyi aşamalar kaydediyoruz, iyi yoldayız. Geçen hafta kaybetmemize rağmen takımımda çok iyi şeyler gördüm. Bu hafta da onları tekrarlamak istiyoruz. Oyunculyarımdan bu hafta iyi bir performans bekliyorum.”

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