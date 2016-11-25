Fenerbahçe tur için avantaj yakaladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Ukrayna’nın Zorya Luhansk takımını 2 – 0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Miroslav Stoch ve 67. dakikada Simon Kjaer kaydetti. Konuk ekipten Eduard Sobol, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 10’a yükselterek liderliğini koruyan Fenerbahçe, tur için önemli bir avantaj yakaladı. Zorya Luhansk ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta bu akşam oynanacak diğer maçta ise 6 puanlı Manchester United, 7 puanlı Feyenoord’u konuk edecek.

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