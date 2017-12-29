Obradovic, Fenerbahçe-Real Madrid maçı için “Takım gibi davranmıyoruz”

Bu sezon oynanan Maccabi maçından sonra sergilenen kötü performanslardan birini sergilediklerini belirten Obradovic, bunun nedenlerini anlayıp gerekenleri yapacaklarını belirtti.

“Bu akşam maça çok pozitif başladık. İlk çeyreği hazırlandığımız gibi oynadık. Sonra birkaç dakika hariç yaptığımız her şey çok kötüydü. Bu sene en kötü oynadığımız maçlardan biri olan Maccabi’den sonra bu akşam da kötü oynadık. Böyle olunca ilk sorumluluk koçtadır.

Bunun nedenlerini anlayıp neden aynı hataları, aynı faulleri, aynı sportmenlik dışı faulleri yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi benim sorumluluğumda. Bugüne kadar kaybettiğimiz bütün maçlar Maccabi maçı hariç bugünkü gibiydi. Çok kritik noktalarda yakın olan maçlarda kötü reaksiyon gösteriyoruz. Bunun nedenini anlayıp takıma yardımcı olmam gerekiyor. Bu da benim görevim.

Taraftarlara bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Beni en çok üzen noktalardan birisi de bu. Bize güveniyorlar, buraya geliyorlar ama biz takım gibi davranmıyoruz. Umarım bu değişecek”