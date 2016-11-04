Fenerbahçe, Manchester United’i kendi evinde devirdi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiltere’nin Manchester United ekibini 2 – 1 mağlup etti.

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin gollerini 2. dakikada Moussa Sow ve 59. dakikada Jeremain Lens kaydetti. İngilizlerin tek golü ise 89. dakikada Wayne Rooney’den geldi.

GOL ERKEN GELDİ

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçına Manchester United karşısında hızlı başlayan Fenerbahçe, 2’nci dakikada Sow ile öne geçti. Bu dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde buluşan Moussa Sow, rövaşata ile topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçen Fenerbahçe, skoru korumaya çalışırken rakibine boş alan bırakmadı. Manchester’in çabaları boş kalırken karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

LENS TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Mücadelenin 59’uncu dakikasında Jeremain Lens, serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı 2’ye çıkardı. Hollandalı futbolcunun kaydettiği golle sarı-lacivertli taraftarlar büyük coşku yaşadı.

KARŞILAŞMADA GERGİN ANLAR

Fenerbahçeli Kjaer ile sakatlanarak oyundan çıkan Pogba’nın yerine giren Manchester Unitedlı Ibrahimovic arasında ikili pozisyon sonrası tartışma yaşandı. Futbolcular birbirlerinin üzerine yürürken, ikiliyi araya giren diğer futbolcular sakinleştirdi.

SAR-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN BU SEZON İLK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bu sezon ilk kez doldu. Spor Toto Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Ligi maçında ise 2 karşılaşma oynanan Ülker Stadyumu’na taraftarlardan az ilgi olmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Manchester United maçında stadı büyük ölçüde doldurdu.

TRİBÜNLERDEN YILDIRIM İÇİN PANKART

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın doğum gününü kutlayan pankart açtılar. Pankartta “Doğum günün kutlu olsun büyük başkan. Her şey gönlünce olsun” yazısı yer aldı.

PUAN DURUMU

Fenerbahçe, bu galibiyetle A Grubu’nda puanını 7’ye yükselterek, Feyenoord ile aynı puana ulaştı. Manchester United ise 6 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta oynanan diğer maçta ise Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, sahasında Hollanda takımı Feyenoord ile 1-1 berabere kaldı. Zorya’nın grupta 2 puanı bulunuyor.

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