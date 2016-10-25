Fenerbahçe, Konya’da yara sardı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Atiker Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, Emmanuel Emenike’nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, Konya Büyükşehir Stadı’da 30 bin taraftarın önündeki zorlu karşılaşmanın ilk yarısını Emenike’nin penaltı golüyle 1-0 önde kapattı. Sakatlıktan dönen Jeremain Lens sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Abdülkerim’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emenike skoru 1-0’a getiren golü attı.

İlk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilen maçta sarı-lacivertliler 58. dakikada farkı 2’ye çıkarma şansını Van Persie ile değerlendiremedi. Hollandalı golcü üst üste üç vuruş yaptı, ilk denemesinde kafa vuruşu direkten dönen Hollandalı golcünün üçüncü hamlesinde top kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

Rakip kalede üretken olamayan Konyaspor, dakikalar 70’i gösterdiğinde bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Nejc Skubic’in ceza alanına gönderdiği topun Skrtel’in eline çarptığı gerekçesiyle Atiker Konyasporlu futbolcular hakem Bülent Yıldırım’a penaltı itirazında bulundu. Ancak Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe zorlu deplasmanda sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 12’ye çıkardı. Konyaspor ise 10 puanda kaldı.

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