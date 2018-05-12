Spor Toto Süper Lig 33. hafta müsabakasında, bugün Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bitirerek maç saatini bekliyor.

Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan son antrenmanla, Akhisarspor karşısında oynayan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladılar.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.