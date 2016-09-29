Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır

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Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda bu akşam yapacağı Feyenoord maçıyla 210. kez Avrupa kupası maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında bu akşam Hollanda’nın Feyenoord takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 210. maçına çıkacak. Ülker Stadı’nda yapılacak Fenerbahçe-Feyenoord maçı saat 22.05’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 209 müsabakada boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 76’sını kazanan Fenerbahçe, 43 kez rakipleriyle berabere kaldı. Fenerbahçe, 90 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 262 gol gönderirken, kalesinde 313 gol gördü.

FEYENOORD’UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam karşılaşacağı Feyenoord, Hollanda Ligi’nde bu sezon ilk 7 maçta 7 galibiyet aldı. Hollanda Ligi’nde 18 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Feyenoord, son 9 resmi maçını da kazandı. Feyenoord, Avrupa’ya da iyi başlayarak grubun ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United’ı yendi. Fenerbahçe ile Feyenoord, 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Hollanda takımlarıyla oynadığı 18 maçta sadece 5 kez galip geldi.

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