Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş’un da yer aldığı THY Avrupa Ligi Final Four organizasyonu yarın başlıyor. 31’inci kez yapılacak olan organizasyon, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Fenerbahçe Doğuş, Final Four organizasyonunun ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Stark Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 19:00’da başlayacak. Temsilcimiz bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde İspanyol Real Madrid ve Rusya’dan CSKA Moskova eşleşmesinin galibiyle 20 Mayıs tarihinde Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek.

ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ KEZ FİNALDE

Sarı-lacivertliler, bu sene çeyrek final dördüncü maçında Baskonia’yı 3-1’lik seriyle eleyerek üst üste 4’üncü kez Final-Four’a kaldı.

Final Four’a katıldığı ilk senesinde 4’üncü olan temsilcimiz, ikinci senesinde finalde CSKA Moskova’ya kaybederek ikinci olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sene de İstanbul’da düzenlenen Final-Four’da ise kupayı kaldırmıştı.

Bu arada Fenerbahçe Doğuş’un Sırp antrenörü Zeljko Obradovic de ilk kez yönettiği bir takımı üst üste 4’üncü kez Final Four’a çıkardı. 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez Final Four gören ve 9 kez şampiyonluğa ulaşan Obradovic de temsilcimizle 4’üncü kez üst üste Final Four heyecanı yaşayacak.

Zeljko Obradovic, Final Four 2018’in Belgrad’da düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kendi ülkemde, kendi şehrimde düzenlenmesi çok güzel. Eminim müthiş bir taraftar desteği olacak. Tüm biletlerin satıldığını biliyorum. Final Four nerede olursa olsun orada yer almak çok güzel bir duygu” diyerek, heyecanını paylaşmıştı.

FENERBAHÇE, LİTVANYA EKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’la 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaştı ve bu maçların 8’inden galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf misafir takımlar oldu. İstanbul’daki mücadeleyi Zalgiris 89-90 kazanırken, Kaunas’ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı ise Sarı-lacivertliler 78-85 galip bitirdi.

Final Four’da yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle;

19.00 Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas

22.00 CSKA Moskova – Real Madrid