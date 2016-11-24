Fenerbahçe bugün Zorya Luhansk’ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. haftasında bugün konuk edeceği Ukrayna’nın Zorya Luhansk takımı karşısında 3 puan arayacak.

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner yönetecek.

Grupta lider Feyenoord ile birlikte 7 puana sahip olan ve averajla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’nin, Zorya’yı yenmesi durumunda bitime bir hafta kala gruptan çıkma ihtimali de bulunuyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nun 5. haftasında bugün Zorya’yı yenerek üst tura yükselmek için büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Fenerbahçe’nin sahasında Zorya’yı yenmesi, Feyenoord’un da Manchester United deplasmanında kazanması durumunda sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantileyecek.

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