Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından devam etti.

Sarı-lacivertli ekip bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas-hücum organizasyonlarının ardından idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe ekibi, bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.